От 1 май ароматно какао от Кот д'Ивоар и Гана, висококачествено кафе и свежото авокадо от Кения, сладки цитруси и вина от Южна Африка ще имат достъп до китайския пазар по „директна линия", благодарение на въведения от Пекин режим на безмитен внос за 20 африкански държави, с които има дипломатически отношения (извън категорията на най-слабо развитите страни), за период от две години, съобщи КМГ.

С това страната постигна пълно покритие на инициативата за нулеви мита за всички 53 африкански държави, с които поддържа дипломатически връзки.

През 2025 г. обемът на двустранната търговия нарасна с 17,7% на годишна база, като Китай запази позицията си като най-голям търговски партньор на Африка за 17-а поредна година. Китай се превърна в първата голяма икономика в света, която прилага пълно освобождаване от мита за африканските си партньори, поставяйки еталон за взаимна изгода и печелившо сътрудничество в усилията за възстановяване на глобалната търговия. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш оцени високо действията на Китай и призова „всички развити страни и държави със значителна икономическа мощ да предприемат подобни стъпки".

Южноафриканското издание „The Star" отбелязва, че в днешния свят, доминиран от едностранни действия и протекционизъм, мерките за премахване на митата представляват значителен стратегически пробив в областта на икономическата дипломация и сътрудничеството „Юг-Юг".

Без модернизацията на Китай и Африка не би била възможна и световната модернизация. Този „пропуск", който дава премахването на митата, не само отваря нова глава в китайско-африканското сътрудничество, но и дава увереност и инерция на световната икономика, затвърждавайки разбирането, че отвореността, приобщаването и общото развитие са единственият правилен път за човечеството.