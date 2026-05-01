В Шанхай бе даден старт на международния потребителски сезон „Пазарувай в Китай 2026“

Вчера в Шанхай стартира международният потребителски сезон „Пазарувай в Китай 2026", както и седмото издание на „Фестивал на пазаруването" в града, организиран съвместно от Министерството на търговията, Китайската медийна група (КМГ) и шанхайското кметство, съобщи КМГ.

На церемонията, с която бе дадено началото на двете инициативи, заместник-директорът на КМГ Ю Дзуншън заяви, че медията ще продължи да подпомага активно икономическото и социалното развитие, както и усилията на китайските градове да се превърнат в международни центрове за потребление.

В продължение на седем поредни години КМГ съвместно с Министерството на търговията и местни власти, организират събития като Националния месец за насърчаване на потреблението, Сезона на потреблението в Пекин, Тиендзин и Хъбей, Фестивала на пазаруването в Шанхай и Сезона на потреблението в района в Големия залив, като по този съдейства активно за разширяване на потребителското доверие и насърчава устойчивото икономическо развитие на градовете.