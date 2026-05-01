Apple отчете 111 млрд. долара приходи и силен ръст

Американският техммологичен гигант "Епъл" (Apple) отчете приходи от над 111 милиарда долара, подкрепени от търсенето на "айФон" (iPhone), през тримесечието, което главният изпълнителен директор Тим Кук нарече "най-доброто мартенско тримесечие в историята ни", предаде ДПА.

Печалбите за тримесечието са се увеличили със солидните 19 процента на годишна база до 29,58 милиарда долара. Кук, който на 1 септември ще предаде поста си на бившия шеф на хардуерното подразделение Джон Търнъс, открои "изключителното търсене" на актуалния модел "айФон17" (iPhone 17).

Приходите от "айФон" са нараснали с близо 22 процента до малко под 57 милиарда долара. Те обаче не оправдаха дори още по-високите очаквания на анализаторите, които прогнозираха средно 57,2 милиарда долара.

Акциите на компанията отбелязаха леко понижение в извънборсовата търговия

Като цяло приходите на "Епъл" надминават пазарните очаквания, отбелязвайки ръст от 17 процента до 111,2 милиарда долара. Основен фактор за това е 16-процентното увеличение до малко под 31 милиарда долара на приходите в сектора на услугите, който включва абонаменти за музика, стрийминг на видео и съхранение.

"Днес "Епъл" с гордост обявява най-доброто си мартенско тримесечие досега, с приходи от 111,2 милиарда долара и двуцифрен растеж във всеки географски сегмент", заяви Кук, цитиран от БТА.