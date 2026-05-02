Представете си салата, която продължава да расте дори след като я занесете вкъщи. Свежа, хрупкава и жива като на рафта в супермаркета. Живата салата не е просто зеленчук на трапезата, това е нов начин да се насладите на свежестта такава, каквато би била, ако я отглеждате в домашната градина.

„Живата салата често е по-хрупкава и по-свежа от рязаната салата, защото се пакетира заедно със своя развит корен. Поради начина й на отглеждане, тя успява по-добре да развие пълния си органолептичен потенциал“, посочва Асен Багашев, управител на „Хепи Фрутс“.

Целогодишно в супермаркети „Фантастико“ се предлагат около 7 вида салати, основно от български производители, а сред тях има и такава с корен, популярни като „жива салата“. Тя се отглежда в хидропонна оранжерия, което позволява да достигне до търговската верига с напълно запазен корен, разказват производителите.

„Живата салата не е нужно да се слага в хладилник. Тя може до седмица да остане свежа при стайна температура, без значение от относителната влага в помещението. Полезен трик за грижата й след покупка е сходно с това, което човек прави при покупка на букет рози - салатата да се сложи във вода, така че живият корен да продължи да запазва свежестта й“, посочват от компанията за производство на плодове и зеленчуци.

По този начин зелените листа ще красят кухнята дълго време, а след това ще бъдат свежи и на трапезата. Години наред от „Хепи Фрутс“ успешно си партнират с „Фантастико“ и с течение на времето обогатяват асортимента, който предлагат.

„Първите предлагани видове бяха и най-неизвестните тогава за местния пазар - жива салата тип „Джентилина“. Впоследствие бяха добавени живите салати тип „Мултиколор“ и тип „Копф” салата, които респективно имат атрактивен червен цвят с по-интересни органолептични качества и свободна завита глава с по-мек вкус. От миналата година компанията започна предлагане и на масовата вече рязана къдрава зелена салата“, допълва Асен Багашев, управител на „Хепи Фрутс“.

От „Фантастико“ се стараят да отговорят на всеки вкус на клиентите целогодишно, но с особен приоритет са пролетта и лятото, когато е най-активният период за салати през годината. „Развитието на тази категория показва, че с богат асортимент и атрактивни цени успешно отговаряме на повишеното търсене в най-активния сезон за консумация на салати. Данните показват, че салата „Айсберг“ е най-предпочитана сред нашите клиенти, следвана от традиционната зелена салата. С добър ръст в продажбите са и живата салата „Джентилина“, „Копф” салата и био зелена салата“, споделя Рени Яврийска, директор „Клиентско преживяване и пазарни анализи” във „Фантастико груп“.

За да бъде още по-свежа салатата на трапезата, тя има нужда и от няколко капки маслиново масло. Във „Фантастико“ клиентите могат да намерят 14 вида, зад които стоят дългогодишни традиции и внимание към суровината. Някои от тях се предлагат не само на българския пазар, но и в десетки държави по света. „Спадът в средните цени на маслиновото масло през последната година стимулира покупките и доведе до устойчив ръст в закупените количества през цялата 2025 г. и първото тримесечие на 2026 г. Разширеното портфолио от нови продукти и предпочитани разфасовки от 1 л и 750 мл затвърждават интереса на клиентите, особено през пролетно- летния сезон, когато се отчита двуцифрен ръст спрямо предходната година“, посочва Рени Яврийска, директор „Клиентско преживяване и пазарни анализи“.

На рафтовете в търговската верига има разнообразие от маслинови масла - от такива, които са подходящи за дресинг за салати, сосове и гарнитури, до такива, които са благоприятни за готвене, пържене и печене.

„Екстра върджин маслиновите масла Minerva и Terra Creta пристигат на трапезата от най-добрите производители в Гърция. Произвеждат се при условия, които запазват уникалния вкус, изискания аромат и хранителните вещества на маслиновото масло. Те притежават отличителния интензивен аромат на прясно набрани маслини от сорта Коронейки, ценени заради изключителния си вкус. Истинска хармония от плодови и горчиви нотки“, посочва Симона Божилова, продуктов мениджър в категория „Маслинови масла“ в „Амперел“.

Експертите често описват аромата на студено пресованото маслиново масло с нотки на прясно окосена трева, зелени билки и понякога доматени листа. „Качественото гръцко маслиново масло има лека, приятна горчивина и пикантен завършек в гърлото, което е знак за високо съдържание на антиоксиданти. Въпреки че е силно като аромат, гръцкото маслиново масло често се описва като „по-меко и по-деликатно“ на небцето в сравнение с някои по-остри сортове от други региони“, допълват вносителите.

Маслиновото масло е неразделна част от средиземноморската кухня и култура, а днес то заема заслужено място и на родната трапеза.

„Спирайки се на продукт с марката Minerva, потребителите могат да бъдат спокойни за качеството, вкуса и ползите от маслиновото масло за своята трапеза и за семейството си. В случай, че изберат Terra Creta клиентите ще получат продукт с изключителна свежест и ниска киселинност, награждавано качество, пълна проследимост на производството, отличен вкусов профил и не на последно място - устойчивост и прозрачност с грижа за околната среда“, споделя Симона Божилова от „Амперел“.

Салатата да бъде свежа, а маслиновото масло внимателно подбрано - в супермаркети „Фантастико“ този избор е лесен, защото зад продуктите стоят отговорни производители, устойчиви практики и грижа към потребителите.