Пламен Димитров: Средна заплата от 2225 евро е напълно възможна

Президентът на КНСБ Пламен Димитров Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Ако икономиката върви с тези темпове, напълно е възможно през 2030 г. минималната работна заплата да стане 1000 евро, а средната - 2225 евро.

Това каза  президентът на КНСБ Пламен Димитров по повод на днешния 1 май - Международен ден на труда:

"Със системни и последователни темпове на доходите от труд, за да може да конвергира доходът от сегашните 68% - говорим за брутния продукт на глава от населението през паритетна покупателна способност спрямо европейските средни нива, да стигнем до 75-80 процента и това между другото е абсолютно постижима цел, ако вървим с тези темпове, което значи минимум 10% номинален ръст всяка година на средствата за работни заплати в цялата икономика, не само в бюджета. Това значи, че с тези темпове в 2030 година минималната работна заплата в България трябва да бъде 1000 евро, а средната работна заплата ще достигне 2225 евро", съобщава БНР.

