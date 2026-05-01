Австрия удължи тавана на цените на горивата до края на май

Австрия удължи срока на действие на ограниченията за цените на горивата до края на месец май. Акцизът върху минералните масла обаче ще бъде намален с 2, а не с 5 евроцента на литър, както досега, тъй като вече няма потенциал за допълнителни приходи от ДДС върху горивата. Ако все пак допълнителните приходи от ДДС се окажат по-високи, те ще бъдат „преразпределени" през юни, посочва министерството на икономиката, цитирано от електронните медии.

„Ограничаването на цените на горивата през април даде резултат. Покачването на цените забави темпото си, инфлацията също беше овладяна. Ето защо правителството ще продължи да прилага тази мярка и през май", каза финансовият министър Маркус Мартербауер. Нито държавата, нито петролните концерни трябва да се възползват от енергийната криза за сметка на гражданите, се посочва още в съобщението на министъра, цитирано от австрийското радио и телевизия.

„Наред с ценовата динамика, сигурността на доставките е първостепенен приоритет. За да не бъде застрашена, ограничението на маржа през май ще бъде намалено наполовина, а след това ще изтече, защото пазарните интервенции трябва да бъдат краткосрочна мярка само в крайни случаи", заяви министърът на икономиката Волфганг Хатмансдорфер, цитиран от БТА.