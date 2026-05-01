Всеки пети магазин в България работи без почивен ден

Вече са нужни над 6 седмици, за да се намери продавач

22% от търговските фирми в България работят без почивен ден, други 49% - по шест дни в седмицата и само 29% работят с 5-дневна работна седмица. Това показват данни от представително национално проучване на агенция ЕСТАТ, направено по поръчка на Сдружението за модерна търговия, в което членуват големите търговски вериги.

Проучването обхваща над 600 фирми от сектор “Търговия”, включително и такива, които имат само по един обект. Въпреки това близо една пета от анкетираните – 18%, казват, че работят винаги по време на официални празници, а други 22% правят това понякога.

86 на сто от търговските фирми компенсират служителите си

за работата в почивни дни с допълнително заплащане, което е регулирано в Кодекса на труда. Има и много работодатели, които наред с това практикуват и даването на допълнителни почивни дни или по-дълъг платен отпуск. Едва 6% от анкетираните казват, че не компенсират работата на празник и в почивен ден.

Сред допълнителните бонуси, които предлагат на служителите си търговските фирми,

най-често срещани са ваучерите за храна,

следвани от допълнителните дни към годишния платен отпуск, с които той надвишава 20 работни дни годишно, също така корпоративни отстъпки, карти за спорт, допълнително пенсионно и здравно осигуряване и др.

Независимо от това през последната година се наблюдава увеличаване на средния период, който е необходим за намиране на служител за дадена позиция. Например ако за магазинен персонал през 2024 г. са били достатъчни 4 седмици, през 2025 г. вече са необходими 6 седмици и половина.

В същото време за намиране на мениджър на средно ниво са достатъчни приблизително 4 седмици, докато през предходната година такава позиция е можела да бъде заета за приблизително 3 седмици след пускането на обява. Оказва се, че за мениджъри на висока позиция срокът е малко по-къс – достатъчни са 3,7 седмици.

Анализът показва, че търговските компании в голямата си част работят прозрачно и осигуряват възнаграждения, които често изпреварват тези в други сектори, се казва в проучването. В същото време значителна част от ръководителите –

73%, посочват социалните и здравните осигуровки като съществен разход,

което подчертава необходимостта от балансирани решения, които да подкрепят както бизнеса, така и работещите. Внимателният подход към подобни промени би помогнал да се запази стабилността на цените и да се избегнат нежелани икономически сътресения, се казва в проучването.

Например нетна заплата от 1089 евро струва всъщност 1664,88 евро, показват данните. 192,92 евро при такава заплата са осигуровките, които плаща самият служител. 120,71 евро при това възнаграждение са данъците върху доходите, а 264,88 евро месечно са частта от осигурителните вноски, които плаща работодателят.