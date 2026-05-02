"Прогресивна България": Задържат цените на горивата, за да скочат в първия ден на новото правителство

748
Цените на горивата продължават да са високи. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов обеща цените на горивата да паднат след идването на власт на новото правителство.

"В момента цените на горивата изкуствено се задържат, за да бъдат отпушени в деня, в който "Прогресивна България" дойде на власт, за да се усложни допълнително обстановката", заяви Витанов пред БНТ.

Витанов обвини правителството на Росен Желязков, че не е взело никакви мерки за овладяване на спекулата след приемането на конвергентния доклад.

"У нас не се направи нищо. Имаше някакъв център за овладяване на инфлацията, който казваше, че няма инфлация. Ние всички по джоба си го усещаме. Държавата се провали в овладяване на тези цени, което доведе до обедняване на българските граждани,", казва Витанов.

