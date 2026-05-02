Unitree Robotics отвори първия си магазин в Пекин

Снимка: Китайска медийна група

Китайската компания за роботи Unitree Robotics откри първия си магазин в Пекин на 1 май, съобщи КМГ. Той е разположен на пешеходната улица „Уанфудзин", предлага на клиентите възможността да се запознаят отблизо с продукти като хуманоидния робот G1 и кучето-робот GO2, съобщи Китайската медийна група.

Продуктите в магазина са на склад и могат да бъдат доставени веднага след поръчка. Цените на роботите варират от около 10 000 юана (1462 долара) за основните модели до над 130 000 юана, което ги прави достъпни за различни потребители.

Магазинът е част от стратегията на Unitree Robotics да направи роботите по-достъпни за ежедневна употреба. От компанията посочват, че магазинът позволява на клиентите да взаимодействат с роботите в реална среда, което досега беше възможно само на изложения.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

