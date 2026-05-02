Владимир Малинов: Договорът с "Боташ" е ползван през годините, от Турция има разбиране

Договорът с турската компания "Боташ" е използван през годините, заяви бившият служебен министър на енергетиката Владимир Малинов, който е директор на газовия оператор „Булгартрансгаз".

"Към настоящия момент „Булгаргаз" е обявила търг за доставка на едно карго през този капацитет, през договора с „Боташ" - мисля, че в началото на седмицата - заяви Малинов пред NOVA. - През годините, докато аз бях министър и впоследствие, този договор беше използван. Как да бъде оптимизирано неговото използване е въпрос на успешни преговори",

„Като служебен министър на енергетиката проведох срещи с министъра на природните ресурси и енергетиката на Турция и считам, че от турска страна има разбиране за необходимостта от предоговаряне на условията по договора. Редовният кабинет да се запознае с това, което е постигнато, и това, което е предлагано в рамките на последните две години. Чак тогава ще имаме видим резултат.