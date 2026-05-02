Националният превозвач на Индия се принуди да намали полетите си заради войната и скъпото гориво

Индийската авиокомпания "Еър Индия" (Air India) намалява с близо 100 броя на международните си полети за периода до края на юли, тъй като ограниченията за използване на въздушното пространство, свързани със събитията в Близкия Изток, и рязкото покачване на цените на авиационното гориво са направили много от маршрутите нерентабилни. Това е посочил главният изпълнителен директор на компанията Кембъл Уилсън в обръщение към служителите, предаде "Таймс ъв Индия".

През април и май компанията вече е свила някои задгранични дейности, но влошаването на условията означава допълнително съкращаване, което вече ще обхване и месеците юни и юли на фона на поскъпването на самолетното гориво и необходимостта да се минава по по-дълги маршрути заради затварянето на въздушното пространство.

Компанията, която извършва близо 1100 полета дневно, през юни ще свие дейността си в Европа, Северна Америка, Австралия и Сингапур, посочва изданието.

"Дълбоко съжаляваме, че тези мерки нарушават плановете на нашите клиенти и графиците на екипажите и се надяваме, че ситуацията в Близкия изток ще се стабилизира, а Ормузкият проток ще бъде отворен в най-скоро време, което ще ни позволи да се върнем към нормалния режим на работа", заявява още Уилсън, цитиран от БТА.