КТ „Подкрепа": Причина за скока в цените е безвластието, откакто сме в еврозоната

Mесечната инфлация в България през април, измерена през индекса на потребителските цени, се очаква да бъде 2%, а годишната - 7,1%, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Това рязко контрастира на данните от миналия месец, според които месечната инфлация през март е 0,9%, а годишната едва 4,1%. Как това ще се отрази на бюджета коментира президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов пред NOVA NEWS.

Според него една от причините за този скок е политическата криза и, по думите му, безвластието, в което живеем вече четвърти месец, откакто сме в еврозоната. Той коментира, че вече има и официални данни, които показват, че страната ни не е била готова за еврозоната.

„Увеличението на цените със сигурност ще увеличи и постъпленията в бюджета. Министърът на финансите не допусна грешки, но то нямаше и как, защото с този удължителен бюджет нямаш много място за маневри. Това, което чух е, че кръгът около бъдещия министър-председател, доскорошния президент, се е бил подготвил доста. Предстои да видим кой ще бъде и министър на финансите", заяви Манолов. По думите му, името на Гълъб Донев се обсъжда като вариант за министър на финансите.

„Не ми е безинтересно и кои ще е министър на труда, както и кой ще е министър на енергетиката, защото енергетиката ни в момента е много колебливо състояние", коментира президентът на КТ „Подкрепа".

Той заяви също, че „Булгаргаз" със сигурност не е в най-доброто си икономическо състояние. По думите му, едва ли дружеството ще изчезне, но дейността му може да премине в други ръце. „Виждам подобна опасност", смята Манолов.

Той коментира и възможностите за потенциален министър на труда и социалната политика. „Няма да се изненадам, ако Хасан Адемов остане социален министър и аз не бих имал нищо против", посочи Манолов.

По отношение на данъците той заяви, че данъчната система трябва да бъде преосмислена. „Тук пак сме в омагьосан кръг. Има какво да се прави и в данъците, и в осигуровките". Той коментира още, че би трябвало да се махне таванът на осигурителния доход.