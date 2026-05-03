Шанхай привлича все повече чуждестранни инвестиции

Чуждестранни компании засилват инвестициите си в Шанхай, търсейки нови възможности на фона на растящия китайски пазар, съобщи КМГ.

Един от големите инвеститори в града е международната козметична компания Estée Lauder, която откри интелигентен логистичен център. Съоръжението позволява денонощна автоматизирана работа и ще разшири значително обхвата на доставките. Компанията планира допълнителни инвестиции в дигитализация и оптимизация на веригата за доставки. Подобна стратегия следват и други международни корпорации. ZEISS Group също разширява присъствието си, като изгражда нов кампус в Китай.

Интересът на чуждестранните инвеститори се подкрепя от благоприятната бизнес среда в Шанхай и активната институционална подкрепа. Данните показват ръст на новите чуждестранни компании и изследователски центрове. Това потвърждава устойчивото доверие към китайската икономика и политиката на отваряне към света.