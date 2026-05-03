Пшеницата и ечемикът в Добричко са в добро състояние, но земеделците са „на финансови издихания"

Пшеницата и ечемикът, засети в област Добрич, са в много добро състояние – 50%, добро – 45% и средно – 5%, сочи второто обследване в периода 22 - 28 април на 10% от площите, заети с есенни култури, проведено от експертна комисия. В областта се засети 1 276 000 декара с пшеница, 225 700 - с ечемик , 180 678 декара с маслодайна рапица за тази стопанска година, сочат данните на областната дирекция «Земеделие».

Пшеницата е във фенофаза "вретенене", а ечемикът - в „начало на изкласяване". Ниските температури не благоприятстват развитието на болести като брашнеста мана и кафява ръжда, показва обследването.

При неприятелите в посевите за вредна житна дървеница се установяват единични екземпляри в някои полета. Ще се следи развитието на неприятеля по време на ключовите фенофази на културите. Листни въшки се констатират при около 1% от обследваните полета. В отделни ниви е установена поява на сив царевичен хоботник, който не вреди на пшеницата и ечемика. Като цяло посевите са чисти от плевели, полетата са третирани с регистрираните за целта хербициди. Наблюдавани са само единични ниви с трайно заплевеляване.Към момента рапицата в голямата си част е в добро състояние. По подадените в областната дирекция „Земеделие" в Добрич заявления за пропаднали площи с рапица са извършени огледи за установяване състоянието им, за което са издадени протоколи за пропаднала рапица под 100% за общо 5681,9 дка.

В момента в региона се сеят масово пролетните култури – слънчоглед и царевица, казват земеделците в Добричко. В област Добрич вече са засети 491 700 декара с маслодаен слънчоглед. Засети са и 480 декара с пролетен ечемик в общините.Добричка и Каварна.

Обикновено площите със слънчоглед са над 800 000 декара, а царевица – около 700 000. Земеделците признават, че тази пролет ще засеят по-малко царевица, заради последните 3-4 сушави години, през които от културата имаше пропаднали добиви или много ниски.

«Горивото е скъпо, торовете са скъпи, но не можем да не засеем», казват стопаните с надежда, но с повече тревога. «Амониевият нитрат, най-употребяваният тор, вече мина 500 евро за тон. Горивата поскъпнаха с 20 процента . Семената и те са с 5-10 процента нагоре в цените. Предвид инфлацията, не можем да оставим заплатите на нивата на миналата година. В същото време от Европейската комисия ни обясняват, че не предвиждат да променят начина, по който прави политиката в сектора, защото сме щели да издържим.

В момента има оферти за пшеница и ечемик от новата реколта от около 340 лева за тон. През м.г. цените за пшеницата достигнаха до 37- лева за тон. Фирмите, които ни продават торове, семена, препарати, не са събрали парите си от нас за миналата година», каза Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

"Царевицата е силно редуцирарана като площи, дори има земеделци, които въобще няма да сеят. Тази година, вместо нея, се залага на рапицата», добавя Илия Илиев, председател на областния съюз на земеделските кооперации «Добруджа». «За оран, култивиране, сеитба, пръскания за декар са нужни 8 – 10 литра гориво», обяснява Илиев.

«Пак чакаме за среща с новото правителство и с новия земеделски министър. Провеждаме постоянно разговори с различни министри, срещите са много полезни, но проблем, че конкретни решения няма», каза още Жекова.