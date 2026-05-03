Националната петролна компания на Абу Даби с планове за $ 55 млрд. инвестиции

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националната петролна компания на Абу Даби обяви днес ангажимент да инвестира 55 милиарда долара в нови проекти през следващите две години, предадоха световните агенции.

Проектите са насочени към ускоряване на растежа и реализация на стратегията на Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщава БТА. Планираните договори "ще положат началото на нов етап в изпълнението на проекти от световен мащаб за удовлетворяване на световното търсене на енергия", посочва компанията.

Инвестиционните планове бяха обявени два дни, след като ОАЕ напуснаха обединието ОПЕК+ в надежда сами да определят нивото на петролния си добив след десетилетия на спазване на системата от квоти, въведена от картела. Това би могло да донесе на страната значителни финансови постъпления, отбелязва Франс прес.

Преди конфликта в Близкия изток Обединените арабски емирства заемаха четвърто място сред 22-те производители от ОПЕК+, след Саудитска Арабия, Русия и Ирак, с около 3,5 милиона барела на ден.

Страната обаче отдавна е недоволна от квотите на ОПЕК, лидерска позиция в която има Саудитска Арабия, тъй като те ограничаваха производството й до 3,4 милиона барела на ден, за да се поддържат цените на суровия петрол.

Абу Даби има амбицията да увеличи производствения си капацитет до пет милиона барела на ден до 2027 година.

Седем страни членки на ОПЕК+ днес обявиха увеличение на квотите си за добив на петрол след първото заседание, последвало оттеглянето на ОАЕ от групата, което влезе в сила на 1 май.