Читателят на "24 часа" – работещ родител, който търси доброто съдържание

6 вестника, 3 списания и 7 уебсайта - изданията на медийната платформа, която е и в социалните мрежи, стигат до 2,5 млн. души

Работещ човек, който активно се интересува от новини и ползва интернет не само за забавления и социални мрежи, но и за банкиране и дори търговия с криптовалута - това е профилът на читателя на медийната платформа “24 часа”.

Общата аудитория на всички нейни издания - 6 вестника, 3 списания и 7 уебсайта, достига до впечатляващите 1 800 000 души. Ако се добавят и каналите на “24 часа” в социалните мрежи, тя набъбва до 2,5 млн. Това показват данните на агенция Media Research Hub, която на всеки 3 месеца проследява потреблението на 400 медийни канала в България. Изследването обхваща периода юни 2025 - март 2026 г. за аудитория от 16 до 74 години, чиято представителна извадка показва поведението на над 4,1 милиона души.

Вестник “24 часа”, 24chasa.bg, в. “България днес”, в. “Български фермер”, BGfermer.bg, в. “Хоби фермер”, в. “Всичко за семейството”, сп. “Космос”, сп. “Идеален дом”, сп. “Тренд”, в. “Клуб 100”, 168chasa.bg, BGdnes.bg, Hiclub.bg, Mama24.bg, Mila.bg - на пръв поглед това изглежда само като поредица от печатни издания и сайтове, които са част от “Медийна група България”. Но данните показват друго, когато аудиторията им бъде измерена. “Тя се движи между различни медии много по-активно и естествено, отколкото предполагаме”, обяснява Катерина Буюклиева, управител и един от създателите на Media Research Hub.

В проучването се вижда, че 1 155 915 души четат едновременно и вестник “24 часа”, и сайта 24chasa.bg. Според Буюклиева по-интересно е не впечатляващото число, а какво стои зад него, защото показва, че силните медийни навици не изчезват при смяна на платформата.

“Хората не разделят съдържанието на “печатно” и “дигитално”

Те просто продължават да следват медията, на която вярват”, обяснява тя. Данните показват още, че:

- 57% от аудиторията на 24chasa.bg четат и “24 часа”

- 59% от аудиторията на 168chasa.bg - също

- 53% от читателите на Mama24.bg

- 44% от аудиторията на “Космос” са част и от тази на “24 часа”.

Така вестникът се превръща не просто в медия с голямо покритие, а в централна входна точка към цялата аудитория на групата.

Впрочем, когато се проследят връзките между различните издания, започват да се появяват цели “карти” на интересите. Например читателите на “Космос” често преминават към новинарско съдържание. Аудиторията на “Идеален дом”, естествено, достига и до 24chasa.bg. Потребителите на Mama24.bg и Mila.bg се движат между семейни теми, лайфстайл и актуални новини. Така данните в изследването показват начина, по който функционират медиите днес. Хората преминават между различни типове съдържание в зависимост от интереса, времето и контекста.

Най-голяма концентрация на потребителите на съдържанието, създавано от “Медийна група България”, има в София - 25%, Пловдив - 13%, Варна - 8%, Бургас - 7%. Но аудиторията остава силно разпознаваема и извън големите градове - от Русе и Велико Търново до Стара Загора, Благоевград и Плевен.

Профилът показва и баланс между мъже и жени - по 50%, както и силно присъствие на активната възрастова група 35-54 г. 79% от аудиторията са работещи, а 38% са родители.

Тематичните медии пазят едни от най-ценните аудитории

BGfermer.bg, сп. “Тренд”, в. “Клуб 100”, Hiclub.bg и Mila.bg достигат аудитории със сравнително ниско припокриване с останалите медии. Това означава, че те не просто добавят още читатели, а достигат до различни хора.

BGfermer.bg например има собствена аудитория от над 39 000 души, Hiclub.bg - над 25 000, “Клуб 100” - над 63 000. Според експертите именно такива медии често се оказват особено ценни за рекламодателите, които търсят по-прецизна връзка с конкретни аудитории.

“Днес вече не е достатъчно да знаем до колко хора достига една медия. Много по-интересно е да разбираме как аудиторията преминава между различните медии и как различните типове съдържание започват да се свързват помежду си”, обяснява Катерина Буюклиева.

За да разберат броя на читателите, от агенцията задават на онлайн потребителите си следния въпрос: Кое от изданията сте чели през последната седмица независимо дали на хартия, или електронно? Това според всички изследователи е правилният начин да попиташ, защото “24 часа” създава съдържание. Дали аудиторията го чете на хартия, или през електронни издания, няма никакво значение. “Това е брандът “24 часа”, разработен с неговата аудитория. Ти можеш да ѝ дадеш различни пътечки да стигне до това съдържание, но смисълът на медията е да създаде съдържание”, подчертава Буюклиева.

Media Research Hub следи 400 медийни канала

Мedia Research Hub измерва потреблението на над 400 медийни канала в България, сред които са 64 телевизии, 173 уебсайта, социални мрежи и стрийминг платформи. Прави го чрез методология, която изследва един източник (ongoing single-source research methodology). Тя е реализирана в партньорство с TALK Online Panel, който е част от австрийската компания “Република”.

Екипът на Катерина Буюклиева създава своята агенция за медийни изследвания преди 3 години и така успява да осъществи мечтата си да сложи всички медии на една ос. По този начин може лесно и бързо да сравнява радиото с телевизията, уебсайта, пресата, киното. Получава данните, като задава един и същи въпрос на респондентите: Какво слушахте, гледахте или четохте през последната седмица? Въпросникът е онлайн и така всъщност се изследва аудиторията в мрежата. Възрастовата граница е от 16 до 74 години - популация с над 90% покритие в интернет. Новите данни се зареждат на всеки 3 месеца.

Самата Катерина има и емоционални причини да създаде Media Research Hub, която е част от групата Media Club. Казва, че е направила тази система от данни заради неудобство към децата ни. “Грехота е, когато сме започвали преди 30 години, да сме имали повече данни и инструментариум, отколкото в първата четвърт на XXI век. Искам хората, които влизат в нашата професия, да могат да стъпят върху нещо.”

Буюклиева е с 30-годишен опит в сферата на рекламата и маркетинга. Тя е част от екипа на Media Club от създаването на медийната агенция през 1994 г. От 1998-а е неин управител и един от съдружниците.

