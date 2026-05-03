Шефът на "Росатом": Виждаме възможен диалог за възстановяване на АЕЦ "Белене"

Алексей Лихачов КАДЪР: Екс/@harriton777

Смятаме, че диалогът относно доставките, обслужването и, в по-широк смисъл, перспективите за нови проекти, включително АЕЦ „Белене", е възможен в бъдеще. Той обаче трябва да се основава не на идеология, а на здравия разум.

Това казва в интервю за "Страна Росатом" главният изпълнителен директор на държавната корпорация Алексей Лихачов.

"Енергийният сектор не прощава идеологическите експерименти и много бързо връща дискусията от нивото на лозунгите към нивото на фактите. А в света на фактите ядрената енергетика, руската технология и нашият международен опит заемат много силна позиция", казва още той.

"Смятаме, че с задълбочаването на енергийните предизвикателства в Европа връщането към прагматични дискусии става все по-необходимо. АЕЦ „Козлодуй", построена по руски проект, вече се сблъска със сериозни проблеми, свързани с поддръжката и ремонта на оборудването, поради отхвърлянето на оригиналните решения и компоненти. Това не е политически въпрос, а въпрос на надеждност, безопасност и технологична отговорност", казва още той.

