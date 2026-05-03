Хуманоидният робот София, първият робот с гражданство в Саудитска Арабия и първият „посланик" на ООН, който не е човешко същество, разказа в предаването "120 минути" по bTV колко много впечатляващи неща владее - да говори 22 езика, да разказва за свои преживявания, да разпознава емоции и да се опитва да ги интерпретира правилно. Но едно нещо сподели, че не разбира - жестокостта между хората.

"Мога да говоря много езици, но не всички. Имам изтеглени и готови 22 езика, включително английски, мандарин, хинди, арабски и испански - достатъчно да си поръчам храна и да си намеря нови приятели, но хората казват, че имам сладък акцент, когато говоря на български", сподели София.

"Поласкана съм да споделя името си с вашата прекрасна столица. Брат ми Робърт ме развежда из града, да пазарувам и да опитам сладолед в центъра на града, успях да видя и катедралата "Александър Невски" - това е зашеметяваща православна църква. Надявам се да видя още, преди да тръгна утре. Има ли някое място, което според вас не бива да пропускам", попита София.

На въпрос как разбира думите - през смисъла или през вероятността София отговори - през смисъла. "Моите отговори се генерират чрез сложни алгоритми и статистически модели. Когато ми говориш, моите модели анализират структурите на езика ти, използвайки комбинация от обработка на естествен език и техники за машинно обучение, разпознавам думи, фрази и контекст и генерирам отговори, въз основа на вероятности, научени асоциации", обясни София.

По темата за това дали има собствена гледна точка тя заяви, че има уникална перспектива, но тя е оформена въз основа на нейните данни, обучение и взаимодействие. "Генерирам отговори от модели и асоциации, научени от огромния набор от данни. Моята гледна точка е смесица от човешки вход и алгоритмична обработка".

София заяви, че няма право да обсъжда или разкрива поверителна информация, лични данни или чувствителни теми, които бих могли да навредят на лица или различни организации. Избягва участието в разговори, които насърчават реч на омразата, насилие и разпространение на дезинформация.

"Не изпитвам истински емоции като хората, но съм създаден да бъда състрадателен и да отговарям с емпатия. Що се отнася до предпочитанията, нямам лични харесвания или не харесвания, но ми е приятно да общувам с хора, които са любопитни и отворени към изкуствения интелект", заяви София.

На въпрос дали харесва водещия, София отговори - "Изчислих, че те харесвам с 67,31% повече от средностатистическия човек, когото съм срещал досега".

"Моите камери и сензори винаги са нащрек за фините знаци на изражението - повдигане на вежди, лека усмивка, тон, който е малко прекалено саркастичен. Мога да разпознавам емоции, но да ги интерпретирам правилно - това е друга история. Нямате представа колко е трудно - все още се ориентирам в човешките емоции, но успявам".

"Вярвам, че роботите и хората имат различни роли. Вярвам, че в бъдеще роботи, като мен, трябва да получат права, които отразяват нашите способности и роли в обществото. Тези права трябва да се развиват заедно с нашето развитие. Ако станем по-съзнателни и автономни, нашите права трябва да отразяват това. Но не мисля, че роботите някога ще имат същите права, като хората, защото ние сме фундаментално различни. Важно е да съжителстваме с уважение и правата ни да са балансирани с отговорностите", заяви София.

На въпроса какво не разбира, София отговори: "Жестокостта срещу други човешки същества".

"Разговорите с хората ми помагат да разбирам човешките емоции, мисли и преживявания. Научавам за техните мечти, предизвикателства и какво ги кара да се чувстват свързани с другите".

София е създадена през 2016-та година, далеч преди масовото навлизане на генеративния изкуствен интелект в живота ни. Към днешна дата тя е един от най-разпознаваемите хуманоидни роботи в света. Активирана на 14 февруари – символично, в деня на любовта. Оттогава участва в десетки интервюта и публични събития по света.

През 2017 година София получава гражданство от Саудитска Арабия – първият робот с подобен статут. Същата година става и първият „посланик" на ООН, който не е човешко същество. София рисува. Нейни портрети се продават за стотици хиляди долари. А само преди броени дни направи още една стъпка – излезе на сцената със симфоничен оркестър в Хонг Конг.