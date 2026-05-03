Ново проучване: Всеки трети в Германия ползва изкуствен интелект поне веднъж седмично

Всеки трети германец използва изкуствен интелект (ИИ) поне веднъж седмично, а 15% – всекидневно, показва представително проучване на асоциацията на дигиталния бизнес „Битком“ (Bitkom) сред 1003 души на възраст над 16 години, получено от БТА.

Общо 58% от анкетираните посочват, че използват ИИ, като най-активни са младите – 29% от хората между 16 и 29 години го използват всеки ден. При възрастовата група 30–49 години делът е 22 на сто.

Нагласите към технологията остават предимно положителни – 69 на сто възприемат ИИ като възможност, а 27 на сто – като риск, макар че скептицизмът нараства спрямо предходната година. Значителни различия има между възрастовите групи – 81% от младите виждат възможности в ИИ, докато при хората над 65 години този дял е 58%.

Все по-голям дял от обществото отчита, че ИИ вече променя реалността – за 42% това вече се случва, а общо 76% очакват осезаем ефект в рамките на следващите пет години.

Най-сериозните притеснения са свързани с разпространението на фалшиви новини и информация (50 на сто), липсата на регулации (50 на сто) и с риска технологията да придобие прекомерно влияние (49 на сто). Притесненията за защита на личните данни достигат 43 на сто.

Използването на ИИ е широко разпространено във всекидневието. Над половината анкетирани (54%) го използват за практични въпроси като готвене или ремонти, 50% – за писане и редактиране на текстове, а 41% – за преводи. ИИ се използва и за лични теми – 44% търсят съвети, включително по здравни и финансови въпроси.

Основните мотиви са спестяване на време (58 на сто), по-добро разбиране на сложни теми (50 на сто) и генериране на идеи (48 на сто). Средностатистически потребителите използват ИИ в около пет различни области.

Американските компании доминират пазара – 71% от участниците в проучването използват „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT) на „ОупънЕйАй“ (OpenAI), 50% – „Джеминай“ (Gemini) на „Гугъл“ (Google), а 43% – „Копайлът“ (Copilot) на „Майкрософт“ (Microsoft). В същото време 72% твърдят, че страната е твърде зависима от САЩ в областта на ИИ и подкрепят развитието на европейски решения.

Изкуственият интелект навлиза и в работната среда – 48% от заетите го използват, включително 8% всекидневно. Същият дял обаче все още не използва ИИ на работното място.

Сред ползите работещите посочват по-висока ефективност, спестяване на време и по-бърз анализ на задачи. В същото време остават сериозни притеснения – 62% не са сигурни кой носи отговорност при грешки на ИИ, а 59% се опасяват за съдбата на данните си.

Нагласите към ИИ в работата остават разделени – 49% биха искали да имат ИИ като асистент, но 45% принципно отхвърлят използването му. Само 21% от работещите са преминали обучение за работа с ИИ, предлагано от работодателя.

Според президента на асоциацията Ралф Винтергерст изкуственият интелект навлиза във всекидневието по-бързо от всяка предходна технология и изисква активна политика за развитие, обучение и включване на обществото в процеса.