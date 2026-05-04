„ГеймСтоп“ отправи оферта за придобиване на „иБей“ за около 56 млрд. долара

Американският търговец на видеоигри „ГеймСтоп“ (GameStop) е отправил оферта за придобиване на значително по-голямата онлайн платформа „иБей“ (eBay) на стойност около 56 млрд. долара. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Американският търговец на видеоигри „ГеймСтоп“ (GameStop) е отправил оферта за придобиване на значително по-голямата онлайн платформа „иБей“ (eBay) на стойност около 56 млрд. долара, съобщи главният изпълнителен директор на „ГеймСтоп“ Райън Коен в интервю за „Уолстрийт джърнъл“, цитирано от ДПА и БТА.

Офертата е под формата на комбинация от парични средства и акции и включва цена от 125 долара на акция, което представлява премия от около 20 на сто спрямо цената при затварянето на борсата в петък. В извънборсовата търговия акциите на „Ибей“ вече се повишиха до над 116 долара след появата на информацията.

„ГеймСтоп“, който вече притежава около 5 на сто дял в „иБей“, оценява сделката на приблизително 55,5 млрд. долара въз основа на последния брой акции в обращение.

Райън Коен заяви, че целта на придобиването е създаването на по-силен конкурент на „Амазон“ (Amazon), като подчерта, че възнамерява да оглави обединената компания след евентуалното финализиране на сделката.

По думите му вече е осигурено финансиране в размер на около 20 млрд. долара под формата на кредит, но остава неясно как ще бъде покрита останалата част от сумата.

Коен, съосновател на онлайн търговеца „Чюи“ (Chewy), пое ръководството на „ГеймСтоп“ през 2023 г., след като натрупа значителен дял в компанията и настоя за ускорена трансформация към електронната търговия. В последните години компанията затвори част от физическите си магазини и се фокусира върху ниши, като колекционерски карти и ретро игри.

От своя страна „иБей“ също преструктурира бизнеса си, като поставя акцент върху по-рентабилни сегменти като колекционерски артикули, автомобилни части и употребявана мода. Компанията инвестира и в технологии с изкуствен интелект, насочени към подобряване на потребителското изживяване.

Към момента от „иБей“ няма официална реакция на обявената оферта.

„ГеймСтоп“ привлече значително внимание по време на пандемията от КОВИД-19, когато индивидуални инвеститори организирано изстреляха цената на акциите ѝ нагоре въпреки скептицизма на анализаторите относно устойчивостта на бизнес модела.

