Храните у нас са скъпи заради ниското производство

Цените на храните у нас продължават да растат, а основната причина за това е ниското вътрешно производство и зависимостта от внос. Това заяви бившият министър на земеделието Кирил Вътев в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви.

По думите му макар сезонното поскъпване на плодове и зеленчуци да е нормално, в момента има допълнителен натиск върху цените заради международната обстановка и скъпите ресурси.

„Абсолютно всички ценообразуващи компоненти растат – горива, опаковки, материали, суровини. Това неминуемо води до по-високи цени", обясни Вътев.

Според него най-сериозният проблем за България остава слабата продукция.

„Около 70% от плодовете и зеленчуците са от внос. Това е големият проблем. Най-силният механизъм срещу високите цени е повишеното предлагане, а за това трябва производство. Българските производители са в неравностойно положение спрямо чуждите. Те не се кооперират и се конкурират с мощни кооперативи от чужбина. Всеки се бори сам и няма преговорна сила", смята той.

По думите му именно това води до ситуация, в която българските стоки излизат по-евтини от производител, но стигат по-скъпи до крайния потребител, както и заради по-високи търговски надценки.

Вътев даде пример с формирането на цените:

„Вносен продукт може да влезе с 25% надценка, а българският – с над 100%. Така на рафта чуждият изглежда по-евтин, а българският – по-скъп, въпреки че реално не е", обясни той.

Вътев предлага въвеждане на правило за една и съща продуктова група надценката да не надвишава най-ниската договорена.

Според него големите супермаркети диктуват пазара.

„Над 70% от пазара е в ръцете на големите вериги. Те са мощният фактор. Малките магазини имат по-малко влияние върху ценообразуването", посочи той.