България и Гърция с нов енергиен проект и преговори за съвместно предприятие

България и Гърция правят нов опит да задълбочат енергийното си сътрудничество в момент на продължаваща нестабилност на пазарите и търсене на сигурни източници на енергия. В София днес бяха обсъдени възможностите за създаване на българо-гръцко енергийно предприятие, което да се реализира на територията на страната.

Разговорите са между предприемача и енергиен експерт Христо Ковачки и Георгиус Перистерис, собственик на гръцката група GEK Terna – една от водещите компании в региона в областта на инфраструктурата и енергетиката.

„На фона на нарастващата енергийна криза и икономическа несигурност България трябва да развива собствените си ресурси и да увеличи производствения си капацитет", заяви Ковачки. По думите му страната разполага с неизползван потенциал, който може да бъде активиран чрез стратегически партньорства.

От гръцка страна интересът е насочен именно към тези ресурси. „България изглежда стабилно като среда за развитие на енергийни проекти. Най-голям интерес представляват секторите, които все още не са разгърнати в пълния си потенциал", коментира Перистерис. Той подчерта, че разговорите са в начален етап, но вече се обсъжда конкретен проект с дългосрочна перспектива.

Макар детайлите да не се обявяват публично, по информация от участници в срещата става дума за проект, който ще комбинира производство и инфраструктура – модел, който все по-често се използва в Европа. Подобни инициативи обикновено включват нови мощности за производство на електроенергия, съоръжения за съхранение и модернизация на съществуваща инфраструктура.

България има ключово предимство – географското си положение и ролята си на енергиен коридор между Югоизточна Европа и Централна Европа. Това прави страната естествен партньор за гръцки компании, които търсят разширяване на дейността си на север.

GEK Terna е сред най-големите индустриални групи в Гърция с над 50-годишна история. Компанията има сериозно присъствие в строителството на големи инфраструктурни обекти, производството на електроенергия и развитието на енергийни мрежи и съоръжения за съхранение. Групата е активна и в проекти за възобновяема енергия, което подсказва, че бъдещото партньорство може да има и „зелен" компонент.

Ако проектът се реализира, той може да донесе нови инвестиции в енергийния сектор в момент, когато страната търси начини да модернизира производството си. Очаква се и ефект върху енергийната сигурност чрез диверсификация на източниците и технологиите, както и засилване на регионалното сътрудничество с Гърция, което вече се развива активно през последните години – включително чрез газови и електроенергийни връзки.

По думите на Ковачки предстои детайлно структуриране на бъдещото предприятие – включително инвестиционната рамка, технологията и конкретните мощности.

Разговорите тепърва започват, но сигналът е ясен: в условията на глобална енергийна трансформация регионалните партньорства стават ключови за реализацията на големи проекти. Ако инициативата се реализира, тя може да се превърне в един от най-значимите съвместни енергийни проекти между България и Гърция през последните години.