Когато замирише на уволнение, как да го предотвратите

Има ясни сигнали, че сте заплашени. Може да се спасите с хладнокръвен анализ и хитър план

Имате по-малко работа напоследък. Появява се обаче колега, натоварен да поеме част от задълженията ви.

Шефът не ви залива с нови и нови задачи, както доскоро му беше навик. Игнорира ви, все не намира време да се види с вас, даже когато молите за среща по много важен въпрос. Най-приближените му също сякаш ви избягват.

Нещо спряха мейлите за поредни съвещания, на които за нула време трябва да представите отчет или план. Вече не ви изпращат и информация, която пряко засяга вашите отговорнисти. Не ви канят на съвещания, на които се обсъждат стратегии и концепции за бъдещето на отдела или компанията.

Хич не се радвайте, че е намаляло натоварването ви. Това може да не е милост от началника, внезапно прозрял, че ви е претоварил, а да са сигнали, че сте пред уволнение.

Не изпадайте обаче в паника. Първо анализирайте обективната обстановка. Изброените 8 признака обикновено са доказано взривоопасни, комбинирани с още няколко обстоятелства.

о Ако мениджърът ви отскоро е сменен, припомнете си грубата поговорка, че от младо прасе и от нов началник никога не се знае каква свиня ще излезе. Нормално е той още да се ориентира в структурата на компанията, разпределението на задълженията и способностите на подчинените си.

Същото толкова нормално е обаче да направи промени, в това число да поиска да работи с нови хора. Надали става дума за поголовно уволнение на всички. Обикновено никой шеф не поема риск да махне целия състав, който познава дейността, технологията, клиентите, пазара, конкуренцията. Дори да има цял свой екип, достатъчно подготвен да върши същата работа, уволненията щяха да настъпят, преди да бъде назначен новият шеф. Обикновено се действа така, за да не поема той негативите от уволненията.

Значи вероятно не става дума за всички, а само за някои. За да не сте сред тези някои, много бързо планирайте как да покажете важността на задълженията си, своите качества и идеи за развитие на това, което правите.

Не чакайте шефът сам да ви забележи, постарайте се да изпъкнете. Ще го направите по най-добрия начин, като освен да демонстрирате резултати и идеи за конкретната работа, проучите що за началник ви е споходил. Поровете какво пише в интернет, дискретно разпитайте колеги и познати, които са работили с него, какъв е стилът му, какво обича и мрази. Така ще сте готови да се "продадете" правилно.

о Ако компанията ви има финансови затруднения или променя дейността си, вероятно предстоят съкращения. И в този случай се налага бързо да докажете ценността си като специалист. Съберете информация в каква посока мислят шефовете и дайте предложения, в които вашата роля е ключова. Говорете за конкретната работа, която ще свършите, и за конкретните резултати от нея. Изтъквайте личните си познания, способосности, опит, с които ще допринесете за успеха. Дайте за пример предишните си постижения.

о Ако наскоро сте претърпели провал с проект, който ви е бил възложен, "тишината" около вас още повече мирише на предстоящо уволнение. Постарайте се шефът ви да разбере, че сте си направили изводи от фала, особено ако досега не сте анализирали как се стигнало до него. Напишете този анализ, без да отричате собствените си грешки, посочете как смятате да ги поправите, предложете какво да се промени в организацията на работата в случай, че е нужно, и изпратете документа на началника. Бъдете максимално обективни и много внимавайте да не нападате свои колеги, дори да имат вина за провала.

о Ако сте получили лоша оценка при поредната атестация, бързо изяснете точно какви са мотивите за нея. Много често се случва в холдинговите компании, в които има различни дейности, служителите, натоварени да оценяват, да не вникват в спецификата и да карат по общи правила. Щом подозирате, че това е причината, подробно обяснете особеностите във вашия сектор и произтичащото от тях. Поискайте оценката за работата ви да бъде преразгледана, като се вземат предвид всички тези факти.

о Ако имате основание да смятате, че колега ви подлива вода, изковете стратегия как да го неутрализирате. Не се обяснявайте с него или с шефа, който явно му се доверява. Не започвайте и ответни интриги, защото още повече ще затъвате в зловонно блато. За да получава началникът правилна информация за работата ви, намерете благовиден повод да изпращате и до него отчетите, предложенията, плановете си (в случай, че това не е задължително по принцип).

Избягвайте да споделяте резултати с колегата си. При успех ще побърза да се пришие към него и пръв той да съобщи добрата новина на шефа. При фал ще пресили нещата и ще ви очерни. В никакъв случай не издавайте пред подлеца идеи, предложения, планове - ще си ги присвои и ще изприпка при боса, за да покаже колко е креативен.

Измислете хитра тактика периодично да търсите съвети от началника. Всеки обича да се чувства компетентен, прозорлив, мъдър, особено началниците. Но много внимавайте да не прекалите и да създадете впечатление, че с нищо не сте способни да се оправите сами.

о Не е лошо да пообщувате с клюкарите, или по-меко казано, с доказано добре осведомените. Във всяка фирма има такива хора - не им влиза в работата, обаче винаги успяват да научат какво ще става. Вероятно няма да ви кажат директно, че ви предстои уволнение, дори да са зърнали, че специалистът по човешки ресурси вече готви заповед, но по отношението им ще разберете. Щом е леко съжалително или силно пренебрежително, значи новината не е добра.

След като анализирате сигналите и обективните обстоятелства, а оценката ви е, че наистина има защо да се притеснявате от уволнение, най-далновидно е да направите две неща едновременно:

Да се опитате да докажете ценността си за фирмата. Да се огледате за нова работа, естествено, дискретно.

В този процес може да направите неочаквани открития - че ви е писнало да работите в тази компания или че има друга, в която ще се чувствате добре.

Най-важното е да запазите спокойствие дори ако забелязвате и 8-те сигнала за уволнение накуп плюс всички засилващи ги обективни обстоятелства. Без хладнокръвен анализ и прецизно планиране няма да успеете нито да се преборите да остане на тази работа, нито да си намерите друга.

Припомнете си правата

Установили сте, че съмненията ви за предстоящо уволнение са основателни. Значи е време да си припомните какво пише в документите, за да защитите в максимална степен правата си още когато ви връчват заповедта.

Прочете текстовете в Кодекса на труда, свързани с освобождаването на служители. Там е посочено какво е задължително да спази работодателя. Изброени са и случаите, в които няма право да ви уволни. Например при определени болести (диабет, исхемична болест на сърцето, онкологично, професионално, психично заболяване, активна форма на туберкулоза) освобождаването става само с изрично разрешение на Инспекцията по труда.

Намерете вашия екземпляр от трудовия договор, с които сте назначени, и колективния трудов договор за компанията, ако има такъв. В тях са посочени конкретни условия за освобождаване от работа, срок на предизвестие, обезщетения, изплащане на отпуски и т.н. Може да има препратки към текстове в Кодекса на труда и специалните закони, с които трябва да се запознаете.

При нужда направете консултация със специалист по трудово право - адвокат от синдикатите или на свободна практика. Има най-различни особености при освобождаването на служители и оформянето на документите, от които зависи не само да получите всичко, което ви се полага от досегашната фирма, но и регистрацията на трудовата борса и обезщетенията за безработица.

От това какво точно е основанието в заповедта за уволнение зависи дали ще можете да я оспорите в съда. Ако например служителката от отдел "Човешки ресурси" ви уговори да подпишете освобождаване по "взаимно съгласие", не може да претендирате за незаконно уволнение. Но пък можете да вземете от фирмата обезщетение, равно на 4-кратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение.

Маса особености има при уволнение във връзка със съкращаване на щата - често основание, до което прибягват работодателите. Нужно е предварително да са подписани заповед от управителното тяло за съкращения, за реално премахване на трудовите функции, за промяна в щатното разписание. Трябва да е минала реална процедура за подбор кой точно от служителите с подобни функции да бъде съкратен, направена от специална комисия. Щом работодателят не е изпълнил някое от тези свои задължения, заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение може да бъде атакувана в съда.

Между другото тези приготовления обикновено не остават тайна и ако вървят във вашата фирма, започнете да се оглеждате.

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