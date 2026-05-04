Авиокомпаниите орязаха 2 млн. места от разписанията си за май

Глобалните авиокомпании са премахнали 2 милиона места от разписанията си за май през последните две седмици, тъй като опасенията относно наличността на гориво в следващите седмици се засилват, пише Financial Times.

Хиляди полети са отменени, а няколко линии са преминали към по-малки или по-икономични самолети, за да пестят гориво, подготвяйки се за прекъсване на доставките, сочат данни на компанията за анализи Cirium.

От началото на войната в Иран в края на февруари цената на авиационното гориво се е удвоила, принуждавайки авиокомпаниите да повишат цените на билетите, докато затварянето на летищата в Персийския залив, които свързваха една трета от европейските пътувания до Азия, хвърли глобалния транспорт в хаос.

Превозвачите от Залива, включително Emirates, Etihad и Qatar, чиито полети все още се възстановяват след спирането в първите седмици на конфликта, са преработили графиците си за май, включително чрез отмяна на полети, показват данните на Cirium.

Общият брой на наличните места във всички авиолинии през май е спаднал от 132 милиона на 130 милиона между средата и края на април според цифрите. Международни превозвачи от British Airways и United до China Air и японската ANA също са съкратили или добавили значителен капацитет, преструктурирайки мрежите си, за да облекчат задръстванията в глобалния трафик.

"Никоя европейска авиокомпания няма да изпрати самолет до Азия, за да обере търсенето от Залива, и да се окаже блокирана там без гориво за връщане", каза авиационният анализатор Джон Стрикланд.

"Ценообразуването на авиационното гориво винаги е било променливо, но не мисля, че в моето време някога е стоял въпросът за недостиг."

Air France заяви, че е била помолена да не добавя допълнителни полети до Сингапур или летище "Ханеда" в Токио, тъй като двата големи свързващи центъра в Азия се опитват да ограничат използването на гориво. Регионът е най-тежко засегнат от прекъсването на доставките, тъй като е по-зависим от гориво от Ормузкия пролив, който остава почти блокиран поради заплахата от ирански атаки и американска военноморска блокада.

"Прекъсването на тези потоци създаде значителни дисбаланси в глобалното предлагане и търсене на пътувания", каза Бен Смит, главен изпълнителен директор на Air France-KLM.

"Цената и търсенето" на гориво станаха "много по-значими", откакто започна конфликтът, заяви пред FT Бум-хо Ким, и.д. главен изпълнителен директор на летище Инчхон в Сеул.

"Опитваме се да намерим всякакви решения за пътниците", каза той. Виетнам вече въведе известно нормиране на авиационното гориво. Японските авиокомпании се възползваха от повишеното европейско търсене, но също така предупредиха, че ще бъдат засегнати от много по-високи такси за гориво.

Превозвачът ANA заяви, че ще похарчи допълнителни 650 милиона паунда до следващия март за гориво, докато Japan Air заяви, че печалбите ѝ ще спаднат с една пета поради по-високите разходи.

Американският превозвач Delta Air Lines е съкратил 3,5% от мрежата си през второто тримесечие, за да пести гориво, докато EasyJet и Virgin Atlantic предупредиха за доходността си по време на кризата. Германската Lufthansa е отговорна за най-много анулации през последните месеци, съкращавайки 20 000 полета между май и октомври, тъй като разходите за гориво са ги направили нерентабилни.

Turkish Airlines, за която анализаторите очакват да спечели от всяко дългосрочно прекъсване в Залива, е съкратила най-голям капацитет от места сред всички авиокомпании през последните две седмици, установи Cirium.

Превозвачът, чийто център в Истанбул остава напълно оперативен, предупреди за въздействието на ограниченията на горивото върху неговите операции.

Air China заема второ място по брой анулирани места, след като съкрати полети, включително вътрешни линии между Чънду и Пекин. Emirates, която оперира с около две трети от капацитета си отпреди конфликта, но с по-малък брой пътници, е намалила броя на самолетите, обслужващи някои основни маршрути. Тя все още използва A380, които са двупалубен лайнер, който превозва до 615 пътници — от Дубай до Брисбън, но е премахнала Boeing 777 от маршрута, показват данните на Cirium, цитирани от Мediapool.

Както по-слабото търсене, така и по-големият натиск от разходите накараха авиокомпаниите да преминат към по-малки или по-икономични самолети. Etihad е преминала от използването на Airbus A350, който превозва почти 400 пътници, към Boeing 787, който има между 220 и 300 места в зависимост от точната конфигурация, по линията си между Абу Даби и Хонконг.

Въпреки това, някои маршрути са преминали към по-големи самолети, за да отговорят на повишеното търсене на директни полети между Европа и Азия. Сега Air France използва по-голяма версия на Boeing 777 по маршрута си до Мумбай, докато Air China е разположила по-голям 777 по линията си от Лондон Хийтроу до Пекин."