Годишната инфлация в Турция нарастна до 32 %

Инфлация снимка: pixabay

Годишната инфлация в Турция нараства с 4,18 процентни пункта на месечна база до 32,37 процента през април, сочат данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ), цитирани от ТРТ Хабер.

Годишните промени в трите основни групи разходи с най-голяма тежест са както следва: храните и безалкохолните напитки са се увеличили с 34,55 процента, транспортните разходи са нараснали с 35,06 процента, а жилищата, водата, електричеството, газът и другите горива са се увеличили с 46,60 процента, предава БТА.

Турските икономисти прогнозираха ръст на инфлацията през април с 3,19 на сто на месечна база и ниво от 31,11 процента на годишна база, отбелязва сайтът „Економим". Според оценките на икономистите се очаква средното ниво на инфлацията в Турция в края на 2026 г. да достигне 28,16 на сто.

