BYD преговаря за придобиването на "стъклената" фабрика на Volkswagen

Китайската компания BYD, най-големият производител на електрически автомобили в света, води преговори за придобиване на част от известната "стъклена" фабрика на Volkswagen в Дрезден. Въпреки че продажбите на електрически коли на VW Group в Европа нарастват, в заводите все още има излишен капацитет.

Заводът в Дрезден е известен със своята прозрачна стъклена архитектура, която позволява на посетителите да наблюдават процеса на сглобяване на колите. Фабриката е открита през 2001 г.. Първоначално е построена специално за производството на луксозния модел Phaeton, което продължава до 2016 г..

Volkswagen спря производството на автомобили в емблематичния завод в края на 2025 г., а сега BYD обмисля да използва части от фабриката за производство на собствени електрически коли.

Тоав би донесло на BYD така желания етикет "произведено в Германия", което би могло значително да засили познаваемостта и имиджа на марката в Европа. Другата половина от фабриката е планирана като иновационен център в сътрудничество с местни образователни институции. BYD не е единственият, който се насочва към празни европейски фабрики. MG и Xpeng също проявават интерес