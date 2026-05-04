Toyota изгражда още три големи фабрики в Индия

Toyota е решила да инвестира около два милиарда долара в изграждането на три нови фабрики в Индия с цел по-нататъшен растеж, съобщава японският вестник Nikkei.

В страната автомобилният гигант вече има три завода, които произвеждат на-вече за нуждите на вътрешния индийски пазар.

Сега компанията възнамерява да използва Индия като трамплин за по-нататъшно завладяване на пазарите в Африка и Близкия и Средния изток, така че новите фабрики до голяма степен ще произвеждат за износ в трети страни. Тези нови заводи, в които ще се произвеждат plug-in хибриди и SUV-ове, ще имат по-висок капацитет от съществуващите, така че общият производствен потенциал на Toyota в Индия ще се утрои.

Новите производствени линии ще бъдат разположени в щата Махаращра, където се намира големият пристанищен и индустриален град Мумбай, чиято инфраструктура ще бъде използвана за износ. Първата от трите фабрики трябва да започне да работи през 2029 г., а останалите през 2030 г. Когато тези нови съоръжения бъдат завършени, Toyota ще има капацитет да произвежда един милион коли в Индия.

Мегадържавата с около 1,4 милиарда жители ще се превърне в четвъртата по големина производствена крепост на гигантската японска група, която миналата година произведе цели 11,23 милиона автомобила. Toyota има производствен капацитет от 3,1 милиона коли годишно в родината си, в Китай може да произведе до 2,2 милиона бройки, а в САЩ - до 1,5 милиона.

С 4,5 милиона продадени бройки през календарната 2025 година, относително ниският стандарт на живот в Индия остава малък автомобилен пазар в сравнение с Китай, който, въпреки приблизително същото население, продава седем пъти повече коли всяка година - общо около 30 милиона.

Експертите изчисляват, че броят на продаваните автомобили в Индия ще нарасне до около 6,45 милиона годишно до 2030 г.