Китайски SUV плава без проблеми в езеро

Марката на китаския гигант Chery - Jetour, представи кросоувър, кото може да плава. Моделът G700 Ark Edition има електрическо задвижване, но също така и двулитров бензинов двигател за удължаване на пробега.

G700 Ark Edition използва система, която променя начина, по който SUV се представя в дълбоки води. Вместо да разчита на колелата за задвижване, силовият агрегат е отделен от колелата и изпраща мощността към отделно задвижване на витлото за движение във водата. Има и жироскопична система за стабилност, която поддържа SUV-а балансиран и в желаната посока.

Jetour използва подсилено уплътнение в целия G700. Ключовите компоненти са със степен на водоустойчивост IP68, а двигателят е защитен от проникване на вода. Интегрирана система управлява начина, по който калата плава и се движи, така че да не се носи безцелно. Споменава се също, че автомобилът е прекосил цялото езеро Янчи близо до Пекин.

Jetour вижда тази опция като допълнително ниво на сигурност за екстремни ситуации. Фокусът не е върху превръщането на SUV-овете в лодки, а върху подпомагането на шофьорите в екстремни ситуации, като например наводнени пътища.