Кирил Домусчиев: Ако не се вземат непопулярни мерки, инфлационната лавина ще ни помете за месеци

Повече пари се наливат за заплати на чиновници и продънени социални системи, а срещу тях все по-малко произведени стоки и услуги

Ако следващият кабинет се подлъже да продължи с политиките: още чиновници с още по-високи заплати и облаги, още автоматизми, още заеми за потребление, то инфлационната лавина ще помете страната за броени месеци. Това предупреждава председателят на КРИБ Кирил Домусчиев във фейсбук.

И съветва следващото правителство, което е поставено пред огромно изпитание да спре бюджетните дефицити, захранващи тази рекордна инфлация, да вземе непопулярни мерки, или "поне да се признаят ясно грешките, за които някои хора предупреждавахме от над година:

България е държавата с най-висока инфлация в еврозоната за миналия месец и с дефицит над разрешените 3% - точно за каквото предупредих на 13 октомври 2025 г. Предходното коалиционно правителство се подлъга да присъедини България към еврозоната с крайно ляв проектобюджет, който дори след ревизията остана инерционен, без реформи и продължаващ пропадането на страната в дългова и инфлационна спирала.

България взима огромни заеми, които налива в неефективния публичен сектор, докато регулаторно задушава производството и предприемачеството – паричната маса расте с 19%, а производството пада с 9%. Тоест, повече пари се наливат за заплати на чиновници и продънени социални системи, а срещу тях все по-малко произведени стоки и услуги.

Само за сравнение – изпадналата в стагфлационна криза в Румъния има повишаване на паричната маса със 7,5% и спад на производството с едва 2.5%. В крайна сметка, да почерпят нашите колеги от Турция и Китай, защото с това захранено със заеми потребление ние продължаваме да стимулираме техните заводи.

Следващото правителство е поставено пред огромно изпитание да спре бюджетните дефицити, захранващи тази рекордна инфлация. И тъй като мерките няма да са популярни, то поне трябва да се признаят ясно грешките, за които някои хора предупреждавахме от над година:

1. Автоматичните индексации на заплатите в обществения сектор, които отдавна са надхвърлили с двуцифрен процент тези в частния.

2. Абсурдът да се стимулира потребление със заеми в малка и отворена икономика, тъй като парите първо създават инфлация и после изтичат навън.

3. Да продължаваме да раздуваме обществения сектор от 660 000 души насред демографска криза и AI революция.

4. Да се ослушваме защо няма нови производства и инвестиции, когато сме анти-шампиони на света по бързина на свързване на завод с електроенергийната система и работим в 21-ви век с Кодекс на труда, правен по време на Виетнамската война.

5. Да опитваш да вдигнеш данъчно-осигурителната тежест над 40% от БВП в държава като България, която няма и половин век натрупване на капитал в пазарна икономика.

Смаян съм, че при толкова ясни и катастрофални икономически последици, отхвърлени ясно от българското общество, синдикати и крайно-леви политици продължават да искат още от същото – още чиновници с още по-високи заплати и облаги, още автоматизми, още заеми за потребление!

Ако следващият кабинет се подлъже по тези политики, то инфлационната лавина ще помете страната за броени месеци.

И след половин година отново ще пускам фейсбук пост, който ще започва с "на онази дата ви предупредих".