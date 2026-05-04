Размерът на падежиращия държавен дълг на България за тази година е 1,41 млрд. евро

Размерът на падежиращия държавен дълг на България през настоящата година е 1,41 млрд. евро, като включва 1,28 млрд. евро погашения по вътрешния дълг и 0,13 млрд. евро по външния държавен дълг. Това става известно от Годишния доклад за напредъка за 2026 г. по изпълнението на Националния средносрочен фискално-структурен план на Република България за периода 2025-2028 г., публикуван на сайта на финансовото министерство.

Съгласно Закона за публичните финанси, при условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема нов държавен дълг единствено с цел рефинансиране на съществуващи задължения до размера на годишните погашения по вече поетия дълг. От финансовото министерство уточняват, че към края на април е поет нов държавен дълг в размер на 1,2 млрд. евро, като остатъкът до достигане на годишните погашения по държавния дълг, поет към края на 2025 година или до 1,41 млрд. евро, който предстои да бъде набавен на местния дългов пазар, възлиза на 210 млн. евро, пише БТА.

По-рано днес бе обявено чрез публикация на сайта на Българската народна банка, че ДЦК на стойност 210 млн. евро ще бъдат предложени на аукцион, насрочен на 11 май тази година.

Според доклада, извършените погашения по държавния дълг до края на април 2026 г. възлизат общо на 889,8 млн. евро по номинална стойност, в т.ч. изплатени 869,2 млн. евро номинална стойност по емисия 5-годишни ДЦК от 2021 година.

С разпоредбите на удължителния закон за бюджета се дава възможност, освен дълга за рефинансиране на дълга в обращение в размер до годишните погашения по държавния дълг за 2026 г., Министерският съвет да може да проведе преговори и да сключи с Европейската комисия споразумение за заем в размер на 3,261 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линия на Инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост" при условие за последваща ратификация, посочват от финансовото министерство. Средствата от заема имат целево предназначение за финансиране на проекти в отбранителния сектор, пише в документа.