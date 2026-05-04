Основните индекси на Уолстрийт се движат разнопосочно

Основните индекси на Уолстрийт откриха днешната сесия разнопосочно, след като развитието на ситуацията в Близкия изток доведе до ръст на цените на петрола и засили опасенията от нестабилност в региона, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Промишленият Dow Jones Industrial Average отстъпи с 219,62 пункта или 0,44 на сто до 49 279,65 пункта при отварянето на търговията.

Широкообхватният S&P 500 се понижи с 8,71 пункта или 0,12 на сто до 7221,41 пункта, а технологичният Nasdaq Composite прибави 16,022 пункта или 0,06 на сто до 25 130,465 пункта.

Пазарите ограничиха по-ранните си загуби на фона на противоречиви информации за евентуална иранска атака срещу американски военен кораб, както и съобщения, че плавателният съд не е успял да премине Ормузкия проток.

Цените на петрола се повишиха значително след обявената атака срещу американския кораб - американският лек суров петрол (WTI) поскъпна с около 3 на сто до над 105 долара за барел, а цената на международния бенчмарк Брент също нарасна с около 3 на сто до над 111 долара за барел. По-късно обаче цените се отдръпнаха от върховете си след съмнения относно твърденията на Техеран.