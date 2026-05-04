КСБ регистрира рекордните 8116 строителни фирми

Рекордните 8116 компании са вписани в поддържания от КСБ Централен професионален регистър на строителите към края на април. 45 от тях са чуждестранни юридически лица. Това става ясно от справка в публичната част на регистъра, която е достъпна онлайн през сайта на КСБ.

„През септември м.г. отличихме с грамота 8000-та фирма, защото за първи път имаме толкова голям брой вписани колеги. Ръстът, особено след влизане в еврозоната, е добър знак както за мобилизация на бранша, така и за прогресивното му трайно изсветляване. И показва, че усилията на КСБ в тази посока дават резултат и процесът е необратим“, коментира председателят на Управителния съвет на камарата инж. Любомир Качамаков. И напомни, че по закон всички фирми, които строят над 100 кв. м. РЗП, подлежат на вписване в регистъра на КСБ и без документ от него не могат да работят законно.

От икономическите отчети, които камарата на строителите регулярно подготвя става видно, че гръбнакът на бранша са малките фирми – такива са около 90% от компаниите и по критерий „Персонал“, и по критерий „Нетни приходи от продажби“.

„След няколко тежки за отрасъла години, през 2025 г. той се мобилизира и се подготви за възход заради големия брой обекти по общинската инвестиционна програма и по очакваното саниране – и в двете са ангажирани основно малки фирми“, добавя инж. Качамаков.

Председателят на КСБ изрази надежда работата на строителите да не спира и да се разплаща навреме от публичните възложители – държавата и общините, тъй като към момента са натрупани огромни по обем задължения и това силно затруднява дори големите компании.

През миналата година произведената строителна продукция е на стойност 28,58 млрд. лв. и бележи ръст от 17,2%, се посочва в икономическия отчет за 2025 г. Той вече е публикуван на сайта на КСБ и съдържа подробна информация за състоянието на бранша и позиционирането му спрямо другите европейски държави. Данните в отчета традиционно са от официални източници като НСИ, АОП, Евростат. При отбелязване на ръста на строителната продукция трябва да се има предвид, че той е не е само заради увеличен обем работа, но и заради поскъпването й.

Увеличение от 22,3% има в разходите на работодателите за труд. По предварителни данни на НСИ, средната годишна работна заплата за сектор строителство е 25 684 лв., като спрямо 2024 г. се увеличава с 2 763 лв., или 12,1%.

През 2025 г. са били издадени 13 774 разрешителни за строеж на нови сгради в цялата страна, което е ръст от 10,4%. Започнато е било строителството на 9225 нови сгради (ръст от 7,1%), а 5509 новопостроени жилищни сгради са били въведени в експлоатация, което е ръст от 5,9% спрямо 2024 г.

