КЗК проверява "Виваком" за необосновано високи цени

Комисията за защита на конкуренцията възобнови производство за установяване на евентуално нарушение от страна на „Виваком България" ЕАД, свързано с определянето на необосновано високи цени за достъп и ползване на подземната канална мрежа, собственост на дружеството, от страна на други оператори. Производството е образувано по искане на „А1 България" ЕАД, съобщиха от КЗК.

Телекомуникационният сектор е сред приоритетите в дейността на КЗК поради високата си концентрация и съществените бариери за навлизане. Комисията следи конкурентната среда и функционирането на пазарите на гласови услуги, интернет и телевизия с оглед гарантиране на ефективна конкуренция и стимулиране на инвестиции и иновации.

Предмет на проучването е поведението на „Виваком България" ЕАД при определянето на цените за отдаване под наем на инфраструктурата на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги. Производството е за установяване на възможна злоупотреба с господстващо положение и следва да установи дали разглежданото поведение уврежда или притежава потенциал да увреди конкуренцията и с потенциал да засегне интересите на потребителите.

Производството в КЗК бе спряно поради наличие на висящ преюдициален спор пред Административен съд - София-област и Върховния административен съд по обжалван акт на Комисията за регулиране на съобщенията. С окончателно решение на ВАС от 2025 г. решението на секторния регулатор бе потвърдено. С това отпадна и основанието за спиране на производството от Комисията за защита на конкуренцията.