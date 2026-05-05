Киберсигурността - най-спешната инвестиция в България

Страната ни е на трето място по брой кибератаки, а специалистите ни - критично малко

България се изправя пред парадокс с тежки последствия: страната е сред най-атакуваните в света в киберпространството, а в същото време катастрофално изостава в подготовката на специалисти, способни да я защитят.

Според киберексперта Ясен Танев България е трета в световната класация по кибератаки - и при продължаване на тенденцията може да излезе на второ място. Данните на Check Point рисуват още по-тревожна картина: организациите в България понасят над 1020 кибератаки на седмица - с 10% повече от средния европейски показател.

Правителственият и военният сектор са най-атакуваните с 1678 удара седмично, а най-разпространената уязвимост засяга 74% от местните организации срещу 61% в Европа.

Пред тази реалност образователната система реагира с нарастваща решителност.

На университетско ниво

картината е все

по-разнообразна

Критично важно е и средното образование. "Киберсигурност" е официално включена в списъка на професионалното образование в България, като обучението трябва да започне през 2026 г. и е базирано изцяло на Европейската рамка за компетенции и знания. Учебната програма ще обхваща етика, право, етично хакерство, проникване и защита на мрежи, дигитална криминалистика и оперативни центрове за сигурност.

Министерството на образованието и науката стартира Национална програма "Сигурност", насочена към повишаване на компетентностите на учители и ученици в областта на киберсигурността.

Тя вече не е само въпрос на академичен интерес, но и на национална сигурност и икономическа устойчивост. Добрата новина е, че институционалната рамка се изгражда. Лошата - че скоростта на заплахите надминава скоростта на реформите.