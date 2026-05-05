Недостигът на алуминий засяга автомобилната индустрия в САЩ и свива предлагането на пикапите на „Форд“

Дилърът на „Форд" (Ford) от щата Тексас Сам Пак описва пикапите на компанията „Еф-150" (F-150) и „Супер дюти" (Super Duty) като основата на своя бизнес, поради което в момента е леко притеснен. Опасенията произтичат от ограничените му наличности на модела „Еф-150", вследствие на недостиг на алуминий, който вече създава затруднения в цялата автомобилна индустрия, пише в. „Уолстрийт джърнал", цитиран от БТА.

Към момента Сам Пак разполага с наличности от пикапа „Еф-150" за около 42 дни, докато обичайно са достатъчни да покрият търсенето за около 60 дни. Той се опасява дали ще успее да осигури достатъчно пикапи за натоварения летен сезон, като очаква най-критичен да бъде периодът през следващите 90 дни.

Недостигът на пикапите „Еф-150" е пряко свързан с недостига и високата цена на алуминия - материала, от който се изработват купетата им. Алуминият все по-често се използва в автомобилната индустрия, тъй като е по-лек от стоманата и помага за по-нисък разход на гориво и по-висока ефективност, като същевременно се запазва здравината на каросерията.

Автомобилната индустрия в Северна Америка е използвала 3,7 милиона метрични тона алуминий миналата година, което е с близо 30 на сто повече отколкото през 2020 г., сочат данни на консултантската компания за търговия със суровини Си Ар Ю (CRU).

През последните месеци обаче по-високите цени на алуминия, породени от войната в Иран, митата от 50 на сто върху вноса на метала в САЩ, както и прекъсване на производството от основен доставчик са натоварили американските автомобилни производители.

„Цената на металите, по-специално на алуминия е основен фокус за нас", заяви АрДжей Скариндж, главен изпълнителен директор на производителя на електромобили „Ривиън аутомотив" (Rivian Automotive), по време на конференция миналата седмица.

Цената на първичния алуминий от заводи за претопяване в САЩ е почти с 90 на сто по-висока спрямо година по-рано. Войната в Иран повишава цените, като на практика прекъсва доставките от страните от Персийския залив, които осигуряват около една пета от алуминия, използван в САЩ.

Американската алуминиева индустрия също е силно зависима от вносен първичен алуминий, основно от Канада, но производителите и купувачите плащат митата, независимо откъде идва металът.

При световна цена на алуминия от около 3500 долара за тон, вносните тарифи и разходите за доставка увеличават цената в САЩ до около 6100 долара за тон спрямо 3220 долара година по-рано, според данни на „Ес енд Пи Глоубъл Енерджи" (S&P Global Energy).

Проблемът е особено сериозен за „Форд", тъй като базираният в Диърборн, щата Мичиган автомобилостроител премина през 2014 г. към алуминиев корпус за своя „Еф-150" - най-продавания пикап в САЩ.

Тогава „Форд" и други производители се изправяха пред все по-строги разпоредби за разход на гориво. В комбинация с по-малки и по-ефективни двигатели, алуминиевият „Еф-150" осигурява между 5 и 29 на сто по-нисък разход на гориво спрямо предишния модел. Така компанията се превърна в най-големия купувач на алуминий в автомобилната индустрия в САЩ.

Десет години по-късно това се оказва слабост, а няколко пожара миналата година в обекти на основния доставчик на алуминий в щата Ню Йорк създадоха допълнителни затруднения.

Спирането на завода за алуминий, управляван от базираната в Атланта компания „Новелис" (Novelis), нанася сериозен удар на печалбата на „Форд" и намалява коригираната ѝ печалба през миналата година с 2 млрд. долара.

Мениджъри от „Форд" заявиха по време на последния отчет на компанията, че очакват разходите ѝ за суровини да се удвоят - от 1 млрд. долара на 2 млрд. долара тази година, главно заради поскъпването на алуминия.

Компанията е продала около 160 000 пикапа от серията „Еф" (F) през първото тримесечие на годината, спрямо 190 000 за същия период на миналата година, според компанията за обработка на данни „Мотър интелиджънс" (Motor Intelligence).

„Форд" обяви, че очаква да произведе допълнителни 150 000 пикапа тази година, за да компенсира намаленото производство през 2025 г. заради прекъсванията на производството в завода на „Новелис".

„Форд" има много по-голяма зависимост от цените на алуминия от всеки друг", заяви Сам Фиорани, вицепрезидент по глобалните прогнози за транспортните средства в "АутоФоркаст Сълюшънс" (AutoForecast Solutions).

Компанията съобщи миналата седмица, че очаква производствената линия за валцован алуминий в завода на „Новелис" в Осуего, в щата Ню Йорк, да бъде възстановена този месец. Дори след подновяването на работата на завода производството ще се увеличава постепенно и няма да успее бързо да възстанови запасите.

„Разполагаме с резервни планове за действие при извънредни ситуации", каза главният оперативен директор на „Форд" Кумар Галхотра пред анализатори. „Имаме допълнителни доставки на алуминий, за да гарантираме, че производствените графици няма да бъдат нарушени", допълни той.

Наскоро „Форд" поиска от администрацията на президента Доналд Тръмп да отмени митата от 50 на сто върху вноса на алуминий, докато заводът в Осуего не възстанови пълния си капацитет, според запознати с въпроса източници. Засега обаче няма промяна в позицията на американското правителство.

Ситуацията принуждава автомобилните производители да преосмислят зависимостта си от алуминий, каза през април Лоренсо Гонсалвес, главен изпълнителен директор на производителя на стомана „Кливланд клифс" (Cleveland-Cliffs). „Никога не съм виждал толкова силен натиск за заместване на алуминий със стомана", допълни той.

Въпреки това други представители от сектора смятат, че масово връщане към стоманата е слабо вероятно. „Не вярвам, че ще се случи това", каза Марк Милет, съосновател и главен изпълнителен директор на компанията „Стийл Дайнамикс" (Steel Dynamics), която също доставя алуминий за автомобилната индустрия.

Той посочи, че разходите и времето за пренастройване на производството на автомобилни части от алуминий към стомана са твърде големи.

Сам Фиорани споделя това мнение, особено що се отнася до „Форд", като посочва, че серията „Еф" е разработена изцяло около използването на алуминий и промяната на конструкцията би била много трудна.