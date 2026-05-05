90% от черешите в Кюстендилско унищожени от студа

"Сорта череши "Лапис" се оказа по-издръжлив на сланата и ще даде някаква продукция", заяви в ефира на Нова тв производителят Димитър Домозетов. По думите му ще остане достатъчно продукция колкото да си направи компоти.

Според земеделците около 90% от черешовата реколта в Кюстендилско са били унищожени от ниските температури. Те се оплакаха, че трудно успяват да застраховат продукцията си заради несигурните приходи в следствие на неподходящото време.

"При всички случаи черешите тази година ще са по-скъпи. Ще видим, пазарът се променя постоянно. Вчера видях череши за 5 евро на което е около 11 лв.", каза Домозетов.

Той обясни, че сланата се случва, когато температурата през нощта падне под нулата до минус един или два градуса. Обаче в Кюстендилско градусите паднали много по-надолу, което причинило направо мраз.

"От сланата може да спасиш част от продукцията, но от мраз не съм чувал такова нещо да е възможно", отбеляза Домозетов.