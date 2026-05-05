Ryanair обмисля затваряне на базата си в Солун

Ирландската нискотарифна авиокомпания Ryanair обмисля закриване на базата си в Солун заради спор за летищните такси, като решението може да влезе в сила от октомври. Компанията поддържа три самолета на Летище „Македония", а договорът ѝ изтича през есента.

Авиокомпанията поддържа база в Солун от 2014 г., където разполага с няколко самолета и над 200 служители.

Ако не бъде постигнато споразумение, съществува реална опасност от сериозно ограничаване на полетите, което ще засегне както туристическия поток, така и бизнес пътуванията в Северна Гърция. Представители на сектора подчертават, че именно нискотарифните авиокомпании са ключови за поддържането на целогодишна свързаност.

Компанията вече предприема сходна стратегия и в други части на Европа, сигнализирайки за по-широко преструктуриране на мрежата си. През изминалата седмица авиопревозвачът обяви, че от октомври ще закрие базата си в Берлин, където в момента поддържа седем самолета. Решението ще доведе до намаляване на полетите до и от германската столица с около 50%.

От компанията посочват, че самолетите ще бъдат пренасочени към „по-евтини летища", които предлагат по-ниски такси. Сред посочените дестинации са Швеция, Словакия, Албания и Италия.