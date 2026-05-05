ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Титлата на "Левски" може да изведе Веласкес от "Ге...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22787959 www.24chasa.bg

А1 приема предварителни поръчки за новия OPPO Find X9 Ultra advertorial icon

788
OPPO Find X9 Ultra

A1 обяви началото на предварителните поръчки на новия OPPO Find X9 Ultra – флагман с фокус върху мобилната фотография. До 11 май клиентите могат да заявят устройството онлайн на сайта на телекомa в брой или на лизинг с планове Unlimited, като моделът се предлага в комплект със 100W зарядно.

Find X9 Ultra пренася усещането за професионална фотография в смартфон формат с камера, създадена съвместно с Hasselblad. Сред ключовите акценти е първият в света 50MP телефото обектив с 10x оптичен зуум, както и 20x хибриден зуум с оптично качество и до 120x дигитално приближение. Това позволява да уловите детайли от голямо разстояние – независимо дали снимате концерт, пътуване или динамична сцена, без да правите компромис с качеството.

Системата от камери включва две 200 MP камери – ултра-чувствителна основна и ултра-чувствителен телефото обектив, които улавят повече светлина и детайл, включително при нощни снимки. Допълва ги новото поколение True Color камера, която възпроизвежда цветовете естествено и близо до реалното. Резултатът са кадри с по-добра дълбочина, контраст и реализъм във всякакви условия.

Видео възможностите също са на високо ниво – с поддръжка на 4K при 120 fps и 8K при 30 fps запис, което дава свобода за създаване на кадри с кинематографично усещане. Различните режими и настройки осигуряват повече контрол както за любители фотографи, така и за хора, които създават съдържание.

Моделът впечатлява и с дизайн, вдъхновен от емблематичните камери Hasselblad – комбинация от метал и кожа и детайли, които създават усещане за истински фотоапарат в ръцете, допълнени от изчистена естетика, повлияна от скандинавския минимализъм.

6.82-инчовият 2K ProXDR дисплей осигурява плавно изживяване и ярка картина, което го прави подходящ както за гледане на съдържание, така и за преглед и обработка на снимки. Вградената AI адаптивна грижа за очите настройва яркостта и цветовете според средата, а сертификациите TÜV Rheinland гарантират комфорт при продължителна употреба.

Смартфонът е оборудван и с най-новото поколение процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, който гарантира бърза и стабилна работа – от ежедневни задачи до обработка на снимки и видео.

Батерията с капацитет 7050 mAh осигурява дълга автономност, а 100W бързо и 50W безжично зареждане означават по-кратко време за зареждане.

Find X9 Ultra е създаден и с мисъл за издръжливост – със защита от вода и прах (IP66, IP68 и IP69), здраво покритие Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 и SGS сертификат за устойчивост, което го прави надежден избор както в ежедневието, така и при по-активен начин на живот.

До 11 май клиентите на телекома могат да поръчат предварително OPPO Find X9 Ultra за 1 459,98 €/2 855,47 лв. в брой или 70,98 €/138,82 лв. на лизинг за 24 месеца с план Unlimited Ultra.

OPPO Find X9 Ultra
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)