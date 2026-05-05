Европейските борси се движат предимно възходящо

Водещите индекси на европейските фондови пазари се движат предимно на положителна територия в днешната ранна търговия, след като инвеститорите анализират най-новите развития около войната в Близкия изток, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се повиши със 169,47 пункта или 0,71 на сто до 24 160,74 пункта към 11:02 часа бълг. време.

Парижкият CAC 40 наддаде с 44,21 пункта или 0,55 на сто до 8020,33 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 92,49 пункта или 0,89 на сто до 10 271,44 пункта, пише БТА.

Паневропейският Stoxx Europe 600 е нагоре с 2,51 пункта или 0,41 на сто до 608,02 пункта.

Световните пазари претърпяха нестабилонст в понеделник на фона на опасения, че крехкото примирие между САЩ и Иран е напът да се разпадне. Обединените арабски емирства (ОАЕ) бяха атакувани с ирански дронове и ракети, а САЩ съобщиха, че са потопили ирански плавателни съдове в Ормузкия проток.

Вчера борсовите индекси приключиха със значителни понижения, а цените на петрола се повишиха заради опасения, че конфликтът може да се проточи и да доведе до глобална рецесия.

Сред корпоративните новини се откроява британският мобилен оператор „Водафон“ (Vodafone), който обяви, че ще придобие изцяло съвместното дружество „ВодафонТри“ (VodafoneThree) от „Хътчисън“ (Hutchison), като се договори да изкупи дела на технологичния конгломерат. Сделката е на стойност 4,3 млрд. британски лири и ще превърне компанията в едноличен собственик на най-големия мобилен оператор във Великобритания. Акциите на „Водафон“ поскъпнаха с около 1,4 на сто след обявяването на сделката.

В същото време книжата на германската отбранителна компания „Райнметал“ (Rheinmetall) прибавиха около 1 на сто към стойността си, след като дружеството отчете ръст на приходите от 7,7 на сто до 1,94 млрд. евро, макар и под пазарните очаквания.