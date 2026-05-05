Край на евтиния транспорт с бусове до Европа

Слагат тахографи като при камионите от 1 юли

От 1 юли 2026 г. европейският транспорт влиза в нова ера за лекотоварните бусове и пътническите микробуси. Последните изисквания на ЕС задължават всички превозни средства между 2,5 и 3,5 тона, които извършват международен транспорт срещу заплащане, да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи от второ поколение (G2V2). Това означава край на евтиния и в по-голямата си част нелегален транспорт между България и Западна Европа.

Досега бусовете бяха в сивата зона на автомобилния сектор. Те са достатъчно малки, за да избегнат строгите правила за камиони, но пък са доста ефективни, за да превозват хора и стоки бързо и евтино. Именно тук ЕС затяга контрола. Новите тахографи

ще записват автоматично преминаването на граници, местата на товарене и разтоварване,

както и всяка минута зад волана – кога се кара, кога се почива и дали правилата се спазват. Това на практика изравнява бусовете с тежкотоварните камиони по отношение на контрола върху работното време.

Най-сериозният удар обаче не е самото устройство, а последствията от него. Един тахограф с монтаж струва между 2500 и 4000 евро на автомобил. За малките фирми с по няколко буса това означава инвестиция от десетки хиляди евро – разход, който трудно може да бъде поет без повишение на цените.

Истинската промяна обаче идва от правилата за шофиране. Досега много бус линии работеха с един шофьор, който изминаваше разстоянието между България и Германия например почти без почивка, за да предложи бърз и евтин превоз. След въвеждането на тахографите това ще стане невъзможно. Максималното време за шофиране ще бъде строго ограничено, ще се изискват задължителни почивки, а в много случаи и наличието на втори шофьор. Това означава по-бавно пътуване, по-малко курсове и значително по-високи разходи.

Ефектът върху цените е неизбежен

В момента пътуването с бус по линията София–Берлин варира между 120 и 180 евро, като при по-комфортните услуги достига до 200 евро. След 1 юли 2026 г. реалистичната прогноза е цените да се вдигнат до 160–200 евро, а дори до 200–250 евро. Това означава увеличение от 10 до 25 процента, като в някои случаи може да бъде и повече.

Най-засегнати ще са малките превозвачи – типичният модел “един бус, един шофьор”, който доминираше години наред в България. Тези фирми трудно ще могат да покрият новите изисквания – нито финансово, нито организационно. Липсата на втори шофьор, ограничените ресурси и невъзможността да се работи извън правилата ще доведат до масово отпадане от пазара.

От другата страна ще останат по-големите и организирани компании, които разполагат с повече превозни средства, екипи и ясни графици. Те ще могат да поемат удара, да инвестират в оборудване и да прехвърлят разходите към клиентите.

Ако превозвате пътници зад граница, ще ви трябва тахограф.

Силен шанс за оцеляване имат и премиум превозвачите, които и без това работят на по-високи цени и предлагат услуга “от врата до врата”, както и фирмите с договори за превоз на работници към Западна Европа.

Един от скритите ефекти на новите правила е изсветляването на сектора. Тахографите практически елиминират възможността за работа “на черно”.

Нелегалният, но евтин превоз, който свързваше България с Германия, Италия и Испания, постепенно ще изчезне. На негово място ще остане по-скъп, но и по-регулиран и предвидим.