Китай въведе "еднократния автомобил"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Колата вече остарява по-бързо от телефона - кара се няколко години и се хвърля

Докато Европа обсъжда право на ремонт, дълготрайност на продуктите и гарантирани резервни части за произвежданите автомобили, Китай върви в обратната посока.

След огромното изложение в Пекин германски анализатори заговориха за нов феномен – “автомобил за еднократна употреба”, уточнявайки, че това не е кола, която се хвърля след първата повреда. Просто моделите в най-динамичния пазар в света остаряват с темпото на смартфоните.

На Auto China 2026 в Пекин бяха показани над 1450 автомобила и 181 световни премиери – мащаб, който няма аналог в Европа или САЩ. Само за един месец в Китай са лансирани над 80 нови модела – повече, отколкото в Америка за цяла година.

Тази скорост си има цена. В Китай

колата вече не остарява само механично, а софтуерно

Новият модел идва с по-бързо зареждане, по-голям екран, по-добър асистент с изкуствен интелект, по-нова батерия, по-напреднало автономно управление. Това, което сега е модерно, след две години вече изглежда като стара електроника.

Според германски журналисти, присъствали на автосалона в Пекин, китайската индустрия ще мине през тежки промени. Сега има над сто марки, но малко от тях ще оцелеят. А когато производителят изчезне, въпросът не е само кой ще ремонтира колата, а кой ще поддържа софтуера, батерията, електрониката и резервните части.

Европейският автомобил обикновено се проектира така, че да издържи поне 10–15 години живот. Да има втори и трети собственик, ремонти, части, сервизна история.

Китайският електромобил все по-често се движи по логиката на потребителската електроника - купуваш, ползваш, сменяш. И ако марката междувременно е изчезнала, колата може да загуби стойност много по-бързо от очакваното.

Това не означава, че китайските автомобили са некачествени

Напротив – изложението в Пекин показа обратното, но колкото по-бързо напредва технологията, толкова по-бързо остарява самият автомобил.

Така Китай налага нова епоха, в която колата вече не е дълготрайна вещ, а технологичен продукт с кратък жизнен цикъл. За клиента това означава малко по-изгодна сделка днес, но неясна остатъчна стойност утре.

Китайската революция на “еднократния автомобил” няма да остане затворена в Азия, ще дойде и в Европа.

Китайските производители вече доказаха, че могат да продават електромобили с до 20–30% по-ниска цена от европейските еквиваленти. Ако тази офанзива се засили, европейският пазар ще бъде принуден да реагира.

На Стария континент това ще засегне най-силно вторичния пазар

Лизинговите компании и автокъщите работят с изчисления за остатъчна стойност след 3–5 години. Ако тези стойности започнат да падат заради несигурни марки или бързо остаряващи технологии, месечните вноски няма да паднат – напротив, може дори да се повишат, за да компенсират риска.

Другият риск е чисто технологичен. Европейските регулации изискват дългосрочна поддръжка, безопасност и проследимост на компонентите. Ако на пазара навлязат автомобили, чийто софтуер или електроника остарява за 2–3 години, това ще създаде напрежение между евтината технология и строгите правила. Не е изключено Брюксел да отговори с нови изисквания – например

задължителни софтуерни ъпдейти за определен период

или гаранции за наличност на части.

Истинската промяна може да се окаже в поведението на клиентите. Ако досега европейците купуваха автомобил за десетилетие, новият модел може да ги превърне в “ъпгрейд потребители” – смяна на колата на всеки 3–5 години, подобно на телефон. Това би променило цялата индустрия – от сервизите до застрахователите.

Почти никой от китайските автомобилни производители не реализира печалба. Дори лидерът в индустрията BYD наскоро претърпя значителен спад в продажбите и подобно на много други търси спасение в износа, пишат германски медии.

Почти никой от китайските производители (дори и BYD) не реализира печалба.

Изложбените зали в Пекин изглеждат значително по-подредени отпреди и има значително по-малко нишови марки извън големите автомобилни групи като BYD, Geely, Chery, Changan, Great Wall Motor и BAIC, но голямото разтърсване на пазара все още не се е случило. Въпреки че китайското правителство намали финансовата си подкрепа за така наречените превозни средства с нова енергия, то се колебае да предприеме по-решителни действия за предотвратяване на по-нататъшно нарастване на безработицата предвид обтегнатата икономическа ситуация. Така че германските производители трябва да се подготвят за продължаване на интензивната конкуренция и ценовите войни през следващите няколко години.