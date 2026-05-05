Нов опит за съживяване на марката Spyker

Нидерландската марка Spyker, която някога е притежавала Saab и е фалирала два пъти през последните десет години, сега обявява ново начало с много амбициозен модел.

Авттомобилът, с който Spyker може да се завърне, е C8 Preliator и ще бъде представен на престижното събитие Pebble Beach Concours d'Elegance през август. Това е модернизирана версия на модела, показан за първи път през 2016 г., но сега се предлага с изцяло нов силов агрегат.

Новият C8 Preliator ще се задвижва от V8 двигател с два турбокомпресора и 800 к.с., без никаква електрификация. В сравнение с оригинала, който използваше Audi V8 с компресор и 525 к.с., това е огромен скок в производителността. Обявената максимална скорост надхвърля 350 км/ч, с което Spyker очевидно се насочва към територията на съвременните суперавтомобили.

Завръщането на марката е тясно свързано с нейния основател Виктор Мюлер, който миналата година си възвърна правата върху интелектуалната собственост на компанията.

Spyker за първи път фалира през 2014 г., опита се да се издигне отново, само за да се окаже отново в беда през 2021 г.