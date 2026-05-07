Окончателно: Porsche спира производството на бензиновия Macan

Porsche ще прекрати производството на бензиновия Macan това лято - модел, който е ключов двигател на продажбите и печалбите на марката повече от десетилетие. Решението е окончателно, въпреки че колата, продължава да се продава добре в световен мащаб, което прави цялата история още по-интересна.

Първото поколение на Macan беше представено през 2013 г. и бързо се превърна в един от най-успешните модели на Porsche. Последното обновяване беше през 2021 г., но бензиновата версия изчезна от европейския пазар през 2024 г. поради по-строги разпоредби за киберсигурност. Производството продължи за други пазари, предимно в САЩ, но сега и то е към своя край.

Междувременно Porsche представи изцяло електрическото поколение на Macan, базирано на платформата PPE. Новият електрически модел трябваше да замени напълно бензиновия, но пазарът не прегърна изцяло тази идея. Забавящото се търсене на електрически коли принуди Porsche да преосмисли стратегията си.

Данните за първото тримесечие на 2026 г. показват, че бензиновият Macan продължава да се представя по-добре от електрическия, въпреки възрастта си и факта, че не се продава в Европа. От общо 18 209 продадени бройки, 10 130 са били версии с конвенционален двигател, което ясно показва, че преходът към електрическо задвижване не върви толкова добре, колкото се очакваше.

Porsche осъзна, че само с електричество "няма да се получи" и вече разработва нов бензинов компактен SUV на платформата PPC, която се използва и в най-новото Audi Q5. Този модел трябва да се появи през 2028 г., но няма да се казва Macan. С това Porsche на практика затваря една глава и подготвя изцяло нова продуктова линия.