"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дружеството разширява технологичните си възможности и укрепва позициите си на ключови индустриални пазари.

“Алкомет” АД успешно реализира първата екструзия на новоинсталираната 10-инчова преса Presezzi с усилие 40 MN (4000 тона) в производствената си база в Шумен. Това

събитие бележи важен етап от инвестиционната програма на дружеството за технологично развитие, модернизация и устойчив растеж.

Новата преса е част от инвестиционна програма на стойност 70 милиона евро, насочена към разширяване на производствения капацитет и укрепване на позициите на дружеството на ключови индустриални пазари. С въвеждането є в експлоатация общият капацитет на пресовото производство на “Алкомет” достига 45 000 тона годишно.

Пресата използва революционната технология ZPE за електромагнитно-индуктивно подгряване на заготовките (с

нулево замърсяване), както и комбинирана водно-въздушна система за прецизно охлаждане на профилите.

Високотехнологичните системи за контрол осигуряват стриктно спазване на технологичния процес и гарантират постоянно високо качество на продукцията.

Оборудването е предназначено за производство на алуминиеви профили със сложни форми и висока добавена

стойност. Основните приложения на продукцията са в автомобилната индустрия, соларни енергийни системи и

строителството.

Новото оборудване разширява технологичните възможности на компанията, включително производство на профили с максимална дължина до 14 000 мм - възможност,

внедрена за първи път в “Алкомет”, която значително обогатява продуктовото портфолио на дружеството.

Проектът е част от дългосрочната стратегия за развитие на “Алкомет”, насочена към ключови тенденции в индустрията като електрическа мобилност, олекотяване на автомобилните конструкции и намаляване на въглеродните емисии, в подкрепа на глобалните цели за устойчиво развитие и въглеродна неутралност.

Успешната първа екструзия е резултат от тясното сътрудничество между екипите на “Алкомет” АД и PRESEZZI EXTRUSION GROUP, които работиха съвместно по инсталирането, пускането и въвеждането в експлоатация на новото оборудване.