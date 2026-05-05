Зам.-министър Радослав Русев: Строително-информационното моделиране в България ще допринесе за по-голяма прозрачност

Внедряването на строително-информационно моделиране (СИМ) в България трябва да бъде сред приоритетите в следващите месеци като основа за дългосрочна цифрова реформа в строителния сектор. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Радослав Русев, който откри заключително информационно събитие за представяне на постигнатите резултати от изпълнението на Инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България", съобщават от пресцентъра на МРРБ.

Проектът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост. Форумът с участието на експерти и представители на различни ведомства и строителния бранш се проведе в София.

Зам.-министър Русев подчерта, че системата ще допринесе за по-голяма прозрачност, стандартизация и предвидимост на процесите, като ще направи сградите и инфраструктурата по-управляеми и прогнозируеми, включително по отношение на разходите през целия им жизнен цикъл.

"В следващите години строителните процеси ще се променят много, като ще залегнат теми като информационно моделиране, природно базирани решения и геоинженеринг, за да се преборим с предизвикателствата, с които се сблъскваме", посочи той.

Зам.-министър Русев открои значението на цифровите модели и „дигиталните двойници" за по-ефективно управление и експлоатация, както и потенциала за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на българските строителни компании в страната и региона. Според него СИМ ще подпомогне и изграждането на по-устойчива и адаптивна към климатични и икономически предизвикателства инфраструктура.

"Хубавото е, че покрива всички участници в строителния процес – проектиране, строителство, академична общност, ползватели на инфраструктура. Проектите вече ще бъдат като на длан и ще имаме детайлен поглед", каза още регионалният заместник-министър и даде пример с водопроводните системи, които ще се визуализират по-лесно и детайлно. "Имаме чисто български продукт, който ще направи работата ни със Закона за устройство на територията много по-лесна", подчерта още той.

Инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране (СИМ) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България" по НПВУ обхваща седем взаимосвързани дейности, които изпълняват мерки от Пътната карта към Националната стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор, приета през 2023 г.

По първата дейност се провеждат специализирани обучения, съобразени с европейските стандарти и добри практики в администрацията. Вече са обучени над 300 експерти от държавни, областни и общински администрации.

Втората дейност обхваща хардуерното и софтуерното обезпечаване на администрацията, като са осигурени 300 работни места в 60 администрации за работа със СИМ проекти.

Третата дейност включва създаване на уеб базирана платформа с обучителни материали, ръководства и ресурси в подкрепа на малките и средните предприятия.

Четвъртата дейност предвижда разработването на национален СИМ модел, както и изготвяне на законодателни промени и ръководства за управление, споделяне и сигурност на информацията, съобразени с европейските стандарти.

Петата е насочена към разработване на учебни програми, свързани със СИМ, които да бъдат въведени във висшите технически учебни заведения чрез сътрудничество с университети. За тази цел в процес на подписване са рамкови споразумения за сътрудничество между МРРБ и 11 висши технически учебни заведения в страната.

Шестата дейност предвижда изграждането на софтуерна инфраструктура за работа със СИМ проекти, която ще надгради бъдещата единна информационна система в устройството на територията и инвестиционното проектиране, а седмата е управлението на инвестицията. Част от дейностите вече са приключени, а други са в процес на изпълнение, като крайният срок за реализация на инвестицията е 30 юни.

В 10-годишния хоризонт на стратегията се цели въвеждането на ниво 2 на СИМ. Проектът има ясно различими данни в обща среда, в която проектантите по всички части споделят документи, инженерни мрежи, конструктивни и архитектурни елементи в рамките на СИМ модела, работят в сътрудничество и разработват обединен СИМ проект, който дава възможност за координиране, проверка на сблъсъци и проучвания за конструктивност.

Също така на ниво 2 на СИМ ще се изисква автоматично изготвяне на графици за строителство (4D) и проектиране с параметър цена (5D), който ще позволи изготвяне на количествено-стойностни сметки на инвестиционния проект. Националната стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор до 2030 г. включва три етапа за въвеждане на СИМ – ниво 2.

Първата фаза е в периода 2027–2030 г., в която се въвежда изискване за използване на СИМ в обществените поръчки за строежи на стойност над 50 милиона евро.

Втората се очаква да започне в началото на 2030 г., като включи обществените поръчки за строежи на стойност над 20 милиона евро.

Третият етап ще започне през 2033 г. Обхватът му ще се определи след извършването на анализ и проучване на резултатите от изпълнението на първите два етапа от стратегията за въвеждане на СИМ.