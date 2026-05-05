Фон дер Лайен призовава САЩ да спазят сключеното с ЕС търговско споразумение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова днес Вашингтон да спази ангажиментите си, поети съгласно сключеното търговско споразумение между ЕС и САЩ, след като американският президентът Доналд Тръмп заплаши миналата седмица да увеличи митата за европейските автомобили, предаде ДПА.

„От страна на Европейския съюз ние сме в заключителната фаза на изпълнението на оставащите ангажименти по отношение на митата“, заяви Фон дер Лайен по време на официално посещение в Ереван.

„В същото време САЩ имат ангажимент, например, в области където все още не е постигнато съгласуване с договореното пределно ниво (на митническите ставки)“, добави председателят на Еврокомиситията.

Президентът Доналд Тръмп обяви в петък, че възнамерява да повиши митата върху автомобилите и камионите, внасяни от ЕС в САЩ, до 25 процента, като изтъкна, че Брюксел не спазва търговското споразумение, което ограничава американските мита върху повечето европейски стоки до 15 процента, съобщи БТА.

Тръмп не разкри подробности за посочените нарушения на споразумението от страна на ЕС.

Брюксел отхвърля обвинението и на свой ред заплаши САЩ с ответни мерки, ако приложи обявеното увеличение на ставките.

„Сделката си е сделка“, каза още Фон дер Лайен, добавяйки, че „сме подготвени за всеки сценарий“.

Напрежението в трансатлантическите отношения расте от началото на втория президентски мандат на Тръмп през януари миналата година, като се засилват споровете по въпроси като Гренландия, вносните мита и отказа на европейските държави да се включат в конфликта в Иран, посочва ДПА.