2 километра от магистрала „Струма" ще струват 90 млн. евро – рекордните 45 млн. за километър

Проектирането и изграждането на малко над 2 километра от магистрала „Струма" ще струват рекордните 90 млн. евро без ДДС. Това прави по 45 млн. евро на километър и е рекордна сума за нов аутобан в България. Преди година и половина рекордът принадлежеше на аутобана „Русе-Велико Търново", но беше „едва" 60 млн. лв. за километър без ДДС.

Данните излизат от обявена на 30 април обществена поръчка на АПИ, която обаче е по член на Закона за обществените поръчки, който предвижда „Договаряне без предварително обявление". По този начин поръчката е възложена директно на сдружение „АМ Струма 3.1", което се състои от няколко фирми с водеща „Грома Холд" ЕООД.

Проектът е за част т.нар. „обход на Кресна" - 12-километрово трасе, чиято цел е да свърже готовите вече участъци на магистрала „Струма" с бъдещия участък през дефилето и в същото време да изведе тежкия трафик от границите на Симитли.

Рекордната цена се отнася обаче само за 2,571 км от целия участък, които имат доста „богата" история.

Договорът е сключен още през далечната вече 2015 г., когато намеренията за магистрала „Струма" изобщо не бяха като сегашните. Тогава се смяташе, че участъкът през Кресненското дефиле просто ще бъде разширен и ще служи за платно на магистралата в едната посока, а платното в другата посока ще бъде отделно, изнесено на около 20 километра източно от дефилето.

След като екологични организации водиха 10-годишни съдебни битки срещу това намерение и накрая спечелиха, се наложи проектът значително да се промени и сега се работи по вариант и двете платна на магистралата да се изнесат източно от дефилето.

Освен това жителите на Симитли се разбунтуваха срещу обстоятелството, че част от магистралата ще минава в близост до градчето, защото след изграждането на тунела „Железница" трафикът през Симитли и без това нарасна многократно особено в почивните дни.

Всичко това сега налага част от този участък да се препроектира, но вече сключеният договор изисква това да се направи от фирмата, на която е възложена работата.

В 12-странични мотиви, които АПИ са публикували заедно с документацията за обществената поръчка е описано подробно кое налага цената за тези над 2 километра да е толкова висока.

Накратко казано, се налага да се местят далекопроводи, да се коригират корита на реки и да се преодолява жп линията София-Кулата, както и да се правят множество свързващи пътища и пътни връзки към Симитли, Кресна и редица села в околността, в близост до които ще минава магистралата. Отделно от това доизграждането на "Струма" в този район прави така че пътните връзки към Предела а оттам към Разлог и Банско да минават отдругаде.

В същото време част от района е защитена местност, а това увеличава изискванията към начина на строене, извозването и депонирането на изкопаната земна маса. Има и още ред изисквания за защита на местообитанията на защитените растителни и животински видове, които бяха описани подробно в решението на Европейската комисия, с което бе наложено на България да се съобрази с исканията на еколозите.

Обществената поръчка е обявена на 30 април, като до 12 май посоченото сдружение от фирми трябва да даде конкретна оферта. Тя обаче едва ли ще се различава съществено като цена от посочената, каквато е практиката в тези случаи. От АПИ неофициално казаха, че заданието на обществената поръчка се работи от доста време и няма как да отлагат процедурата, защото обходът трябва да е готов в определени срокове, както и паралелния на дефилето нов участък на магистралата. От друга страна има решение на Европейската комисия по казуса и е съмнително дали новото правителство може да направи нещо различно в случая.