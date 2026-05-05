Пети сме в ЕС с най-евтин газ за битовите потребители през втората половина на 2025 г.

През второто полугодие на 2025 г. цената на природния газ за домакинствата в Европейския съюз продължава да отбелязва сезонни колебания, като моделът, наблюдаван преди енергийната криза от 2022 г., постепенно се възстановява, сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат.

Средните цени на газа за домакинствата за периода юли-декември 2025 г., с включени към тях данъци и такси, се повишават до 12,28 евро за 100 киловатчаса спрямо 11,43 евро през първото полугодие на м.г., или с приблизително 7,4 на сто. Нивата са сходни с тези от второто полугодие на 2024 г., като данъците остават непроменени.

Разликите в цените на газа за битови нужди варират в различните държави от ЕС

Цените на газа за битови нужди варират значително в различните страни от ЕС. Швеция регистрира най-високи цени от 20,92 евро за 100 киловатчаса, следвана от Нидерландия (17,19 евро) и Италия (14,81 евро). За разлика от тях, най-ниски цени се отчитат в Унгария (3,40 евро за 100 киловатчаса), Хърватия (5,43 евро) и Румъния (5,66 евро). За България Евростат отчита цена на газа за битовите потребители от 6,48 евро за 100 киловата, което позиционира страната ни на пето място сред страните от ЕС.

Най-висок дял на данъците и таксите, платени от битовите потребители за природен газ, регистрира Нидерландия (51,8 на сто), Дания (48,9 на сто) и Швеция (35,9 на сто), докато най-нисък е в Хърватия (4,8 на сто), Гърция (8,1 на сто) и Белгия (16,5 на сто), съобщи БТА.

Изразени в стандарт на покупателна способност (СПС), най-високите цени на природния газ за домакинства през втората половина на 2025 г. се наблюдават в Швеция (17,16 евро за 100 киловатчаса), Португалия (17,04 евро) и Италия (15,48 евро). За същия период с най-ниски цени, базирани на СПС, са Унгария (4,67 евро), Люксембург (6,75 евро) и Словакия (7,58 евро). България е в средата на класацията с цена на природния газ, изразена спрямо СПС, от 10,57 евро за 100 киловатчаса през второто полугодие на 2025 г.