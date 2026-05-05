98,6% от всички новопродадени коли в Норвегия са изцяло електрически

Георги Луканов

96% от продадените нови автомобили в Норвегия през 2025 г. са електрически.

В Норвегия през април беше поставен шокиращ нов рекорд: 98,6% от всички новопродадени автомобили са изцяло електрически. От 11 103 нови коли, 10 952 са само с електрически мотори.

В някои региони процентът е дори по-голям. В Остфолд делът на електрическите коли достигна 99,3%. Дори на север, където е студено и тъмно, а батерията е на ръба, цифрата също е над 95%.

Добрият стар дизел едва достига пазарен дял от 0,78%, бензинът остава с 0,28%, а plug-in хибридите са само 0,18%.

Според норвежката транспортна организация OFV, купувачите масово избират електрически автомобили поради атрактивната цена, технологиите и наличността.

Най-продаваният нов модел в Норвегия през април е Volkswagen ID.4, следван от Toyota Urban Cruiser и Volkswagen ID.3.

