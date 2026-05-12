Регионалният иновационен център дава нов тласък на фирмите чрез участие в ключови европейски мрежи

В условията на все по-динамична и технологично ориентирана икономика достъпът до иновации и международни партньорства се превръща в решаващ фактор за успеха на бизнеса. Именно в тази среда Регионалният иновационен център „Амбициозно Габрово“ се утвърждава като важен двигател на развитието в региона, свързвайки местните компании с едни от най-значимите европейски инициативи – Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ) и Enterprise Europe Network (EEN).

Центърът постепенно се превръща в ключова точка за достъп до знания, технологии и международни контакти за бизнеса в Габрово и региона. Чрез участието си в двете мрежи той предлага цялостен подход – от внедряване на иновации до намиране на партньори и пазари извън страната.

Дигитализацията – вече необходимост, не избор

През последните години дигиталната трансформация излезе на преден план като неизбежна стъпка за всяка компания, независимо от нейния размер. Чрез участието си в мрежата на Европейски цифрови иновационни хъбове РИЦ „Амбициозно Габрово“ подпомага предприятията в този процес, предоставяйки им достъп до експертиза и технологии, които иначе биха били трудно достижими.

Фирмите имат възможност да направят оценка на своята дигитална зрялост, да получат насоки за оптимизация на процесите си и да тестват иновативни решения преди реалното им внедряване. Това намалява риска от инвестиции и дава увереност на предприемачите да направят следващата крачка.

„Все повече компании осъзнават, че дигитализацията не е разход, а инвестиция в бъдещето им“, коментират експерти от центъра. По думите им интересът към услуги, свързани с изкуствен интелект, автоматизация, анализ на данни и киберсигурност, нараства значително.

Особено активни са малките и средни предприятия, които търсят начини да повишат ефективността си и да останат конкурентоспособни на националния и на европейския пазар.

От местния пазар към Европа

Паралелно с технологичното развитие, излизането на международните пазари е друг ключов фактор за растежа на бизнеса. Тук важна роля играе участието на центъра в Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа в света за подкрепа на малкия и среден бизнес.

Чрез нея РИЦ „Амбициозно Габрово“ подпомага фирмите да намерят надеждни партньори, да участват в бизнес мисии и да установят контакти с компании от десетки държави. Това дава възможност на местните предприятия не само да изнасят своите продукти, но и да обменят знания, технологии и добри практики.

„Често една фирма има потенциал, но няма достъп до правилните контакти. Именно това се опитваме да променим“, посочват от екипа.

Благодарение на мрежата предприемачите получават и консултации по европейско законодателство, стандарти и изисквания – ключов елемент при навлизане на нови пазари.

Реални ползи за бизнеса

Комбинираното участие в двете мрежи създава силна синергия. Докато ЕЦИХ подпомага внедряването на технологии и дигитализацията, EEN отваря врати към международни партньорства и пазари. Така се изгражда цялостна подкрепяща среда за бизнеса.

Все повече компании от региона на Габрово се възползват от възможностите на оборудваните 6 лаборатории за тестване преди инвестиране. Някои от тях успяват да оптимизират производствените си процеси, други намират нови партньори в чужбина, а трети стартират съвместни проекти с международно участие.

Много организации се възползват и от програмата за повишаване на цифровата зрялост на персонала си чрез обученията, провеждани в рамките на ЕЦИХ. Други успяват да достигнат до нови възможности за финансиране чрез персонализирана консултатска подкрепа.

Габрово – регион на иновациите

С активната си работа РИЦ „Амбициозно Габрово“ допринася за утвърждаването на Габрово като регион с потенциал за развитие в сферата на иновациите и технологиите. Все по-често местният бизнес се ориентира към решения с висока добавена стойност и търси начини да се позиционира успешно на европейската сцена.

Това е особено важно в контекста на новия програмен период на ЕС и възможностите, които той предоставя за финансиране и развитие.

Поглед към бъдещето

Амбицията на центъра е да продължи да разширява обхвата на услугите си и да привлича все повече компании към екосистемата на иновациите. В плановете влизат нови обучения, събития и инициативи, насочени към повишаване на капацитета на бизнеса и насърчаване на предприемачеството.

„Нашата цел е не просто да информираме, а да бъдем реален партньор на бизнеса“, подчертават от екипа на РИЦ „Амбициозно Габрово“.

В един свят, в който границите пред бизнеса все повече се размиват, достъпът до знания, технологии и партньорства е ключът към успеха. А чрез участието си в Европейски цифрови иновационни хъбове и Enterprise Europe Network РИЦ „Амбициозно Габрово“ доказва, че дори регионални структури могат да играят значима роля на европейската сцена.

Именно такива инициативи показват, че бъдещето на икономиката зависи от местните структури и тяхната подкрепа с визия и достъп до правилните възможности.

При интерес към услугите на РИЦ „Амбициозно Габрово“: info@ric-gabrovo.com

За повече информация: https://ric-gabrovo.com/bg/